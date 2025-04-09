新光三越盼5、6月設鷹架後部份營業 中市都發局：要確定證物搜集及復建計畫完成

都發局長李正偉表示，新光三越的整建計畫已退件3次。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/09 11:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆事故已快2個月，台中市都發局長李正偉今天表示，新光三越修復工程已進入第3階段，但整修計劃已退回3次，至今仍未完備，目前新光三越正補文件中，新光三越希望5、6月在設完鷹架後可以進行復工及10樓以部份營業，但是前提檢調單位要求警方需進入氣爆現場將證物完成搜集後及復建計畫經都發局同意才能進行。

李正偉表示，新光三越目前進入第3階段，但有關相關安全簽證尚未完成、安全防護計畫尚未完成，最近退了3次計畫現在修正補件中。

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李正偉表示，新光三越後續分2階段，外牆會先搭鷹架，再清除附掛物內部整建整修，但是首先要檢察官同意六分局確定證物蒐集完成，沒有涉及其他證物才能全部清除。

李正偉強調，要恢復部份營業要有3點，首先是安全防護計畫是否確實，整棟安全評估是否符合規定，包括垂直昇降設備，消防系統，安全逃生避難，其次是安全簽證無虞整修無虞，防護計劃相關阻隔，不會影響到消費者，第三就是相關完成賠償是否完成。

李正偉表示，新光三越希望5、6月架設好鷹架，安全防護計畫通過後，就可進行內外部的整修，同時進行10樓以下部份營業，但是前提蒐集完證據及3個前提都達到才能進行，市府不會考量新光三越的期待，只會考量市民安全。

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