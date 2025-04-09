屏東文旅新熱點 勝利星村16戶民宿專區徵選開跑

屏東勝利星村空翔區4戶規劃為民宿專區。（記者羅欣貞攝）

2025/04/09 10:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕打造屏東文旅新熱點，屏東縣政府在炙手可熱的勝利星村創意生活園區，首度釋出16戶民宿專區公開徵選，歡迎對日式韻味歷史建築旅宿有興趣者投入經營；另有多戶歷史建築招商徵選也同步在即日起開跑。

屏東縣政府文化處表示，此次公開徵選共有32戶歷史建築，除了原先熱門的勝利區、成功區和通海區持續徵求特色店家進駐，更有新修繕完成的得勝區，不僅腹地廣大，且停車空間便利，適合各行各業進駐。

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屏東觀光遊客增加，尤其到屏東市旅遊也愈來愈多。根據交通部觀光署統計資料庫，2024年屏東縣觀光遊憩據點人次統計中，勝利星村觀光人次僅次於車城福安宮，躍升第二大的人氣景點。

為增加市區住宿選擇，縣府規劃歷史建築民宿專區，包括空翔區4戶及通海區二期12戶在內共16戶，並已取得民宿類使用許可，提供不同的租金優惠條件，獲選業者可大幅縮短進駐準備期和經費。

文化處指出，民宿區均位於屏東市蛋黃區，例如鄰近中正路的通海區，周邊有中華路商圈、人聲鼎沸的傳統市場、幸福公園停車場，消費、交通機能俱佳。

文化處表示，勝利星村已有百家品牌進駐營運，除了餐飲業、獨立書店、生活體驗、伴手禮店等不同型態產業，目前也有2家旅宿進駐，每到假日遊客絡繹不絕，今年農曆春節期間更狂吸近200萬人次造訪。

文化處說，縣府期待透過此次招商計畫，吸引具有特色的旅宿品牌及創意業者進駐，讓更多旅客在充滿和風的日式建築，享受不一樣的住宿體驗，並串聯周邊觀光資源，帶來經濟效益。

此次徵選於4月17日、4月24日開放現場看屋，並收件至5月9日下午5時截止，詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢或電洽勝利星村營運管理中心08-7320567。

通海區二期也納入民宿專區。（記者羅欣貞攝）

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