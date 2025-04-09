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    母親節4天高鐵加開44班列車！ 還有8班次大學生5折「4/11凌晨搶票」

    台灣高鐵公司今天（9日）宣布，自5月9日（週五）到5月12日（週一）規劃母親節疏運，4天共加開44班次，包括南下22班、北上22班。（資料照）

    台灣高鐵公司今天（9日）宣布，自5月9日（週五）到5月12日（週一）規劃母親節疏運，4天共加開44班次，包括南下22班、北上22班。（資料照）

    2025/04/09 10:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（9日）宣布，自5月9日（週五）到5月12日（週一）規劃母親節疏運，4天共加開44班次，包括南下22班、北上22班。疏運期間各車次列車將於4月11日週五凌晨零時起開放購票；同時，高鐵公司也在5月9日（週五）及5月12日（週一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」。

    高鐵公司表示，針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段，台灣高鐵公司特別增加區間列車自由座車廂至8節，包括5月9日（週五）16時到20時的南下方向，每整點25分南港站發車，17時另增加45分發車班次；5月11日（週日）14時到21時的北上方向，每整點04分台中站發車，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，都配置8節自由座車廂（1-3車及8-12車）。

    此外，台灣高鐵公司在母親節疏運期間提供5班延後收班車次，都在晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨0時30分抵達，且配置2節自由座車廂（11-12節）。建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，避開熱銷車次時段。

    台灣高鐵公司提醒使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考大學生優惠網頁。

    高鐵公司母親節疏運期間延後收班車次。（圖由高鐵公司提供）

    高鐵公司母親節疏運期間延後收班車次。（圖由高鐵公司提供）

    大學生5折孝親列車班次。（圖由高鐵公司提供）

    大學生5折孝親列車班次。（圖由高鐵公司提供）

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