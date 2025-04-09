彰化虎山巖第1朵金針花何時開？ 猜對送好禮

花壇鄉虎山巖每年金針花季都吸引爆滿遊客入園賞花。（資料照）

2025/04/09 10:02

〔記者湯世名／彰化報導〕第1朵金針花何時開？交通部觀光局參山國家風景區管理處在粉絲專頁，舉辦留言預測彰化縣花壇鄉虎山巖第1朵金針花開日期活動，吸引爆滿民眾留言預測，民眾多猜測在4月下旬至4月底之前開花，精準預測的民眾將有機會獲得喔熊2D悠遊卡、喔熊賓果遊戲組等好禮。

參山國家風景區管理處2023年首度舉辦猜第1朵金針花開花時間，掀起熱潮，當時第1朵金針花是在4月19日開出；2024年第1朵金針花則是在4月7日開出，且還是同時開出2朵的「姐妹花」。

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參山處指出，今年大家來猜猜看第1朵金針花會在何時開出，歡迎民眾到參山國家風景區管理處粉絲專頁按讚+追蹤，在留言處tag兩位好友，再寫下金針花何時會開出第1朵，猜測時間在4月20日至5月1日之間。開花日為預測活動截止日。凡是猜中第1朵花開日期，都有機會抽中喔熊2D悠遊卡（2名）、喔熊賓果遊戲組（3名）。

攝影師米諾斯表示，到今天為止，金針花園區出現了很多花梗，代表今年第1朵金針花，有機會同時開出好幾朵，他預測22至23日開出第1朵金針花；黃姓地主則說，今年花梗很多，花況相當樂觀，可望比去年更漂亮。

精準預測第1朵金針花的民眾將有機會獲得喔熊2D悠遊卡。（圖由參山處提供）

精準預測第1朵金針花的民眾將有機會獲得喔熊賓果遊戲組。（圖由參山處提供）

金針花園區出現了很多花梗，每個花梗裡面有許多花苞。（圖由米諾斯提供）

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