為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    凌天航空日以繼夜執行3件後送 遊客顱內出血緊急後送搶命

    澎湖駐地醫療直昇機夸父追日，24小時完成3次後送任務。（凌天航空提供）

    澎湖駐地醫療直昇機夸父追日，24小時完成3次後送任務。（凌天航空提供）

    2025/04/09 09:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕夸父追日！澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空24小時內執行3件醫療任務（1件緊急醫療、2件病危返鄉任務），凌天航空自8日上午7時起接續執行台南成大至三總澎湖分院病危返鄉任務，返回駐地整備後又接獲澎湖縣衛生局通知，有家屬申請高雄長庚醫院至衛生福利部澎湖醫院病危返鄉任務。

    9日凌晨再度接獲衛福部空審中心下令，一名年約61歲女性遊客，因顱內出血，要從衛生福利部澎湖醫院轉往台南成大醫院，據了解該名遊客星期一到澎湖遊玩的遊客，8日晚間在飯店感到頭部不適，自行到衛生福利部澎湖醫院急診室就醫。

    經院方進行電腦斷層等檢查後，發現病患有顱內出血、意識改變等症狀。

    病患在離院前院方進行預防性插管等治療措施，後續由凌天航空航空醫護人員接手進行醫療照護，AW169型直昇機具備獨立供氧裝置，且備有航空呼吸器、生理監視器等維生系統及生理監控裝置。凌天航空於9日凌晨2時07分從澎湖機場起飛，完成夸父追日24小時3次後送任務。

    由於澎湖縣駐地醫療直昇機是立委楊曜爭取中央補助所設置，部分經費由地方政府自籌，澎湖縣政府自籌款部分，僅針對澎湖縣民補助，非澎湖縣民，必需負擔部分自付額，是為了避免離島福利政策遭濫用，目前從澎湖機場到台中、台南、高雄等機場，自付額為8095元，並由澎湖縣政府開立民眾自付額收據，民眾可向保險公司洽詢旅遊意外險相關事宜。

    日以繼夜，凌天航空深夜時分起飛搶救遊客寶貴性命。（凌天航空提供）

    日以繼夜，凌天航空深夜時分起飛搶救遊客寶貴性命。（凌天航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播