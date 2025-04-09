凌天航空日以繼夜執行3件後送 遊客顱內出血緊急後送搶命

澎湖駐地醫療直昇機夸父追日，24小時完成3次後送任務。（凌天航空提供）

2025/04/09 09:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕夸父追日！澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空24小時內執行3件醫療任務（1件緊急醫療、2件病危返鄉任務），凌天航空自8日上午7時起接續執行台南成大至三總澎湖分院病危返鄉任務，返回駐地整備後又接獲澎湖縣衛生局通知，有家屬申請高雄長庚醫院至衛生福利部澎湖醫院病危返鄉任務。

9日凌晨再度接獲衛福部空審中心下令，一名年約61歲女性遊客，因顱內出血，要從衛生福利部澎湖醫院轉往台南成大醫院，據了解該名遊客星期一到澎湖遊玩的遊客，8日晚間在飯店感到頭部不適，自行到衛生福利部澎湖醫院急診室就醫。

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經院方進行電腦斷層等檢查後，發現病患有顱內出血、意識改變等症狀。

病患在離院前院方進行預防性插管等治療措施，後續由凌天航空航空醫護人員接手進行醫療照護，AW169型直昇機具備獨立供氧裝置，且備有航空呼吸器、生理監視器等維生系統及生理監控裝置。凌天航空於9日凌晨2時07分從澎湖機場起飛，完成夸父追日24小時3次後送任務。

由於澎湖縣駐地醫療直昇機是立委楊曜爭取中央補助所設置，部分經費由地方政府自籌，澎湖縣政府自籌款部分，僅針對澎湖縣民補助，非澎湖縣民，必需負擔部分自付額，是為了避免離島福利政策遭濫用，目前從澎湖機場到台中、台南、高雄等機場，自付額為8095元，並由澎湖縣政府開立民眾自付額收據，民眾可向保險公司洽詢旅遊意外險相關事宜。

日以繼夜，凌天航空深夜時分起飛搶救遊客寶貴性命。（凌天航空提供）

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