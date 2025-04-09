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    夏季國際航班101航點平均每週2848班 恢復達疫前9成6

    我國2025年夏季班表，各機場總計新增及恢復11個航點。 （記者蔡昀容攝）

    我國2025年夏季班表，各機場總計新增及恢復11個航點。 （記者蔡昀容攝）

    2025/04/09 09:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年夏季班表（3月30日至10月25日）國際及兩岸航班總計飛航101航點，平均每週飛2848班，恢復至疫前9成6。交通部報告，今年夏季班表總計新增及恢復11個航點。

    交通部部長陳世凱今率民航局等單位，赴立法院交通委員會報告。民航局報告指出，我國全際航線的班機客運量，疫前2019年約5992萬人次，隨著疫後復甦，2024年約5356萬人次，恢復至疫前近9成；今年1至2月全國國際及兩岸定期航班客運量941萬人次，較疫前同期恢復9成9。

    報告寫道，目前國際航線航班、航點多已恢復至疫情前，甚至較疫情前增加，2025年夏季國際及兩岸航班（3月30日至10月25日）總計飛航101航點，恢復至疫前7成3，平均每週飛2848班，恢復至疫前9成6。

    今年夏季班表新增或恢復航點，桃園機場新增4航點，台灣虎航大分、米子，星宇航空神戶及菲律賓皇家航空薄荷島，後續阿提哈德航空規劃9月新增阿布達比航點。另既有航點安大略及關島亦分別有星宇及聯合航空等新業者加入。

    高雄機場新增3個航點，分別為中華航空重慶、越捷航空芽莊（金蘭）及德威航空濟州。後續台灣虎航以開闢仙台航線為目標；另既有航點福岡及東京成田亦分別有中華及聯合航空（高雄－東京成田－舊金山）等新業者加入。

    台中機場新增2個、恢復1個航點，星宇航空4月18日新增神戶航線，越竹航空規劃6月新闢芽莊（金蘭）航線，台灣虎航3月30日恢復澳門航線。

    民航局表示，2、3月與芬蘭、義大利簽署及修訂通航協定，目前我國與57個國家地區簽署雙邊通航協定，接下來將積極拓展航權，協助航空公司掌握市場變化契機，整合機場與航空公司的競爭優勢，持續評估航線開闢可行性。

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