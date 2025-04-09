大甲媽祖4/13回鑾安座交管公布 部署600警力防搶轎

大甲媽祖起駕日人潮眾多。（記者張軒哲攝）

2025/04/09 09:15

〔記者張軒哲／台中報導〕為期9天的大甲媽祖遶境進香活動昨日於嘉義新港完成祝壽大典，鑾轎即將於4月13日回鑾鎮瀾宮。大甲警分局為防範不法分子趁機滋事，破壞莊嚴神聖遶境秩序，特別部署超過600名警力維護當日治安交通，如發現有人藉機鬧事，定會當場依法逮捕。大甲警方今日公布回鑾當日交通管制措施外，也將規劃取締交通違規專案，以維持交通順暢，同時呼籲信眾多搭乘大眾運輸來拜媽祖。

大甲警分局長謝建國表示，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，自4月13日上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」，第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「調撥車道管制路段」，藉以同時確保參拜信徒行車安全及遶境回鑾活動順利進行。

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為避免大量人車湧入大甲地區造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，請民眾在進入大甲市區時，多搭乘大眾交通運輸工具，或將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站；今年大甲媽遶境活動，市府自13日上午10時起設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘，接駁點步行5至10分鐘即可抵達鎮瀾宮，雖然對參拜民眾會有些許不方便，卻可避免塞車之苦。

最後為防範不法宵小伺機扒竊，謝建國提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。更呼籲參加遶境的熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔敬熱情，平和理性來迎接大甲媽祖回鑾安座，共同祈祝遶境和平圓滿。

大甲警方公布回鑾交管圖。（記者張軒哲翻攝）

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