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    南投千蕉糖等農特產品 前進新加坡國際食品展

    南投縣精選26項農特產品，參加新加坡國際食品展。（南投縣政府提供）

    南投縣精選26項農特產品，參加新加坡國際食品展。（南投縣政府提供）

    2025/04/09 08:16

    〔記者張協昇／南投報導〕2025年新加坡國際食品展（FHA 2025） ，8日至11日在新加坡博覽中心開幕，南投縣政府於展場打造專屬「品味南投館」，精選千蕉糖等26款高品質農產品參展，希望藉此與新加坡及其他東南亞國家的通路商、食品代理商、零售業者建立多元合作關係，在美國調高關稅之際，拓展南投農產品國際銷售通路，行銷至全世界。

    南投縣政府表示，新加坡作為東南亞食品貿易重要樞紐，對進口食品需求持續成長，特別重視健康、純天然及高品質產品，南投縣此次集結4家農會及2家南投縣青農聯誼會品牌小茶米農場、集元果前往參展，展出包括勁厚餅、玫瑰花醋、九二精品咖啡禮盒、竹薑粉、香菇、肉桂、龍眼乾等。

    此外，還有紅烏龍、紅玉紅茶、清香烏龍茶、熟香烏龍茶類產品及千蕉糖、綠蕉粉、蕉皮粉、鳳蕉酥、蕉皮咖啡、綠蕉米鬆餅粉等香蕉類特色食品。其中，千蕉糖採用低溫烘焙技術，無添加糖、香料或防腐劑，完整保留山蕉的純粹風味，特別符合新加坡市場對健康零食的需求，而綠蕉粉與蕉皮粉富含膳食纖維與抗性澱粉，可用於烘焙或料理，適合低碳水及無麩質飲食者，也是近年全球健康食品趨勢下的新選擇。

    南投縣政府農業處長蘇瑞祥（中）率團參加新加坡食品展，台南市長黃偉哲（左）、雲林縣長張麗善（右）也來品嘗南投紅茶等農特產品。（南投縣政府提供）

    南投縣政府農業處長蘇瑞祥（中）率團參加新加坡食品展，台南市長黃偉哲（左）、雲林縣長張麗善（右）也來品嘗南投紅茶等農特產品。（南投縣政府提供）

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