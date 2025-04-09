嘉義市玉山國中獲閱讀磐石學校 國中組雲嘉唯一入選

玉山國中獲選為今年閱讀磐石學校。（嘉義市政府提供）

2025/04/09 07:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕教育部今年全國閱讀績優學校團體及個人結果出爐，嘉義市玉山國中獲閱讀磐石學校獎，是國中組雲嘉地區唯一獲選的學校，在5年內2度獲獎，全國少見，也是嘉義市學校連續6年獲得閱讀界奧斯卡獎，而精忠國小圖書志工團則獲閱讀推手獎團體獎。

玉山國中推動「愛閱永續‧玉山行動家」閱讀方案，計畫以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，從閱讀出發，結合多元課程與行動實踐，提升學生的公民素養與行動力，實踐教育永續理念；校方表示，將持續秉持「以閱讀為本、以永續為志」的教育信念，引領學生翻越知識高峰，連結世界、放眼未來，成為守護地球與社會的行動公民。

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精忠國小圖書志工團以「享受晨光悅讀趣」方案獲閱讀推手獎團體獎，由具有教學經驗的圖書志用閱讀陪伴孩子，建構出精忠圖書室的閱讀工程；透過「聽．說故事坊」與「晨光說故事」，看到孩子從故事中找到自信與樂趣；「晨光悅讀趣」各項主題活動，也讓圖書室裡更多好書被看見，孩子接觸更多元的閱讀，開啟不同的視野與思考。

嘉義市長黃敏惠表示，市府重視閱讀教育，引進各方資源，跨域整合，優化閱讀環境並充實藏書量，打造閱讀城市，今年挹注596萬元充實圖書館藏書量，提供多元的閱讀內容，全市國中小總圖書量預計增至88萬餘冊，每生圖書數約43.7冊。

市府教育處長郭添財表示，教育處推動各校閱讀教育，學校利用早自修時間推動身教式閱讀，由校長、行政人員及導師以身作則，與學生在早自修寧靜閱讀，也透過推動讀報教育計畫，奠基終身學習的基礎；市府於嘉北、崇文、蘭潭、宣信、興嘉、民族國小、民生國中等7校設置社區共讀站，另與慈濟基金會合作於垂楊國小等10校設置靜思閱讀書軒，共同打造優質的閱讀環境。

玉山國中營造優質閱讀空間。（嘉義市政府提供）

玉山國中推動減碳活動，並請學生撰寫心得寫作。（嘉義市政府提供）

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