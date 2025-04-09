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    高雄產業用水需求高 擴建開發2再生水廠2海淡廠

    楠梓再生水廠開工。（記者陳文嬋攝）

    楠梓再生水廠開工。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/09 00:18

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市因應產業用水需求，擴大再生水、開發海淡水並進，將擴建楠梓、臨海再生水廠，日增供水量6.6萬噸，總計2033年日供水可達25.4萬噸；今年也將納入白埔產業園區用水評估，並爭取興建2座海淡廠，合計日產水量可達30萬噸。

    高雄現有鳳山、臨海2座再生水廠營運中，為全國首座及第2座再生水廠，合計每日提供8.3萬噸給臨海工業區使用；因應未來新材料循環園區用水需求，將擴建臨海再生水廠，日增供水量2.7萬噸，預計2033年可增供至每日6萬噸。

    水利局於北高雄推動橋頭及楠梓再生水廠，主要供應楠梓產業園區台積電等高科技產業用水，其中橋頭再生水廠興建中，目前進度超過8成，力拚今年底完工，明年1月日供水3萬噸，後年增供至每日3.5萬噸。

    楠梓再生水廠目前剛開工，將於2028年底開始供水，預計2030年可日供水7萬噸，水利局也將收回4公頃用地，擴建楠梓再生水廠增加日供水3.9萬噸，預計2031年供水；也將納入白埔產業園區用水需求，今年進行可行性評估。

    此外，高雄也爭取興建2座海淡廠，總計日產水規模30萬噸，其中北高雄將設於興達電廠附近，水利署將於明年完成可行性規劃，預計2032年完工；南高雄目前規劃設於林園區，預計明年底完成可行性規劃。

    水利局表示，高雄致力推動再生水計畫，由污水廠放流水回收再利用，供給產業作為新興水源，獲得穩定供應水量及符合需求高品質用水，增加廠商設廠意願，並創造民間收益及促進產業發展。

    水利局將收回4公頃用地，擴建楠梓再生水廠，日增供水量3.9萬噸。（記者陳文嬋攝）

    水利局將收回4公頃用地，擴建楠梓再生水廠，日增供水量3.9萬噸。（記者陳文嬋攝）

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