環狀線士林段3車站8月起同步施工 中正路行人安全、交通大考驗

台北捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程沿中正路施工。圖為陽明高中前CF690C工程狀況。（記者林承鴻攝）

2025/04/09 00:04

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運環狀線北環段士林區段CF690A工程上月舉行開工動土典禮，8日晚間於士林區行政中心舉辦施工前說明會。台北市捷運局第一區工程處說明，初期施工項目為削減人行道及中央分隔島縮減，Y25、Y26、Y27等3站預計8月同步開始施工。當地里長擔憂，施工期長達10年，塞車狀況一定會惡化，也擔心行人沒地方走路，強調安全最重要，請市府一定要防範未然，盡力讓交通順暢。

捷運局一工處說明，CF690A區段標全長約1.45公里，工程範圍自士林區士商路與中正路口起接Y25站（臨士林行政中心），以潛盾隧道方式沿中正路往東，到與淡水信義線交會的Y26站（士林），再循中正路到志成公園附近的Y27站（中正路與雨農路交叉口）止，包含3座車站、1段袋式儲車軌及2段潛盾隧道，

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一工處強調，初期施工將以人行道及中央分隔島縮減為主，預計今年8月開始施工，完成後才會進行第二階段圍籬架設。在人行道縮減後，會保留至少1公尺半的行人通道，並採用型鋼護欄保護。此外，說明會也針對垃圾車收運點遷移、公車站牌調整等民眾關心的議題進行更詳細的說明。

施工單位規劃Y25、Y26、Y27三站由不同工班同步施工，以縮短總施工時間，減少民眾不便。一工處說明，Y25站人行道削減範圍從士商路到基河路、Y26站從華光街到中正路212巷、Y27站從中正路104巷到雨農路。

一工處表示，後續管線遷移及連續壁施工作業，預計將在今年年底之後才會開始，由於該路段地下管線複雜，確切時程仍需與管線單位協調配合。另為了減少噪音，施工單位將在進行連續壁作業時裝設隔音布、隔音棉。

捷運士林站、Y26站在福林里內，里長江美珠擔憂行人沒地方走路，她指出，捷運施工工期長達10年，道路一定會縮減，而中正路是重要交通要道，塞車狀況一定會更嚴重。江美珠說，包含施工的安全措施和進度、圍籬怎麼圍，這些細節希望能有充分說明。

士林區行政中心、Y25站位在福德里內，里長盛琳惠說，安全問題最重要，看有沒有辦法能把施工時間和尖峰上班上課時間避開。盛琳惠說，施工期間對交通必然有影響，但也不能說「這樣不行那樣不行」，讓施工單位綁手綁腳，她強調一定要防範未然，盡力讓交通通暢，把影響降到最低。盛琳惠表示，要看交維計劃怎麼做、市府怎麼核定，說明會就是讓地方一起討論，如何讓交通更順暢，提供建議。

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