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    全台最大！「日光蔬活」3000坪水耕蔬菜基地插旗彰化 啟用時間曝光

    「日光蔬活」農場創辦人周慶安向彰化縣長王惠美介紹水耕蔬菜生產過程。（縣府提供）

    「日光蔬活」農場創辦人周慶安向彰化縣長王惠美介紹水耕蔬菜生產過程。（縣府提供）

    2025/04/08 23:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕主打「蔬菜不用農藥、口感又鮮甜」的「日光蔬活」深水式水耕蔬菜農場，將來彰化縣插旗了！這座結合科技與綠能的現代化農場，預計在二林鎮打造全台最大規模的水耕蔬菜基地，占地達3000坪，預計今年8月底前完工啟用，未來還將設有冷鏈倉儲系統，幫助其他中小型業者一起升級拚市場。

    看準水耕蔬菜的發展潛力，彰化縣長王惠美今（8日）北上，先後參觀了AI智慧植物工廠創辦人、彰化縣秀水鄉子弟吳宇建博士在桃園的植物工廠，以及由周慶安博士領軍的「日光蔬活」農場，為彰化接軌智慧農業、推動科技種菜尋求經驗。

    王惠美表示，過去傳統農業經常受限天氣和土地條件，但透過科技加持，農作物可以在穩定環境中健康生長，不但提高產能，也保障品質。像「日光蔬活」這樣的高效率深水式水耕系統，不只無農藥、無土味，還具產銷履歷、一次就能生產大量蔬菜，是農業升級的好典範。

    周慶安擁有台大博士和美國康乃爾碩士高學歷背景，在桃園大溪成立深水式水耕蔬菜農場，採用改良版的美國栽培系統，讓蔬菜在陽光下自然生長、無需農藥，還能比傳統土耕快10倍生產。他也宣布，正在彰化二林興建分場，希望未來能結合在地力量，把綠色農業做得更好。

    一行人在參訪吳宇建的AI植物工廠，對綠色植物的概念與科技導入農業的經營模式大開眼見，吳宇建也透露，未來若找到合適土地，很有可能會回到彰化設廠，開拓更大的外銷市場。

    看準水耕蔬菜的發展潛力，彰化縣長王惠美今帶隊參訪桃園的「日光蔬活」農場。（縣府提供）

    看準水耕蔬菜的發展潛力，彰化縣長王惠美今帶隊參訪桃園的「日光蔬活」農場。（縣府提供）

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