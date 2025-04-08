桃園這5行政區 4/14停水18小時

桃園5行政區近10萬戶，14日停水18小時。（記者李容萍攝）

2025/04/08 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗等四合一工程，包括龍潭區、大溪區、復興區、八德區、平鎮區約75個里停水戶近10萬戶，14日上午8點起至15日下午2點止，共計18小時，市府提醒民眾，預先儲水備用。

台水二區處表示，受這次工程施工影響，停水區域包括龍潭區；高平里、黃唐里、八德里、三水里、九龍里、高原里、三林里、上林里、大平里、佳安里、聖德里、龍星里、龍祥里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、上華里、烏樹林里、建林里、三和里、祥和里、百年里、武漢里、富林里、中山里、凌雲里、北興里、渴望里、東興里、烏林里、三坑里共32里用戶。

請繼續往下閱讀...

大溪區：一心里、瑞源里、復興里、永福里、南興里、中新里、興和里、一德里、仁善里、仁美里、仁文里、光明里、美華里、田心里、三元里、福安里、仁義里、新峰里、仁和里、僑愛里、義和里、月眉里、員林里、仁愛里、福仁里、仁武里、康安里、瑞興里共28里用戶。

八德區：瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里共9里用戶。

復興區：三民里。

平鎮區：湧光里、湧安里、新安里（太平東（西）路、洪圳路、平東路41、61、239巷、東光路、星友街、龍南路654與666巷、平等路（平東路至東光路）、東勢里（金陵路五-七段、洪圳路、太平東西）路、東龍街、龍祥路單號側、廟前路、金龍路、金雞湖路、快速路一段、快速路二段125巷、福龍路一段、東豐路、三興路東勢段5-18號）及建安里（平東路573、659、679巷與龍祥路雙號側）、福林里（東豐路（金陵路五段至長安橋）及福龍路一段）共7里用戶。

經發局提醒這5行政區共9萬7199戶受影響，停水區域民眾請提前6小時儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間亦請先關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞或造成火災，民眾有任何供水問題，可電洽自來水公司免付費服務專線1910或里長洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法