國內僅存日治海軍航空官舍 東港共和新村30眷舍可望活化

退伍飛官金英（演員金士傑之父）生前所居住的「金寓」，去年在山陀兒颱風肆虐後造成漏水，其已逾百歲的妻子不得已於今年年初搬至屏東市；金寓可說是保存最完整的眷舍之一。（記者陳彥廷攝）

2025/04/08 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日治時間日軍於屏東東港打造的海軍官舍群後來成為眷村，歷經眷村改建，眷舍不斷老化，去年山陀兒颱風更是進一步重創，屏東縣政府早在2023年委託顧問公司進行「保存及再發展計畫」，今天進行計畫的公聽會，將於5月中旬進入文資審議委員會審查，為全台保存狀況首屈一指的海軍眷舍活化出現轉機。

共和新村前身屬日軍高階軍官宿舍，國民政府來台接收改名為共和新村，總面積共12公頃，極盛時期有數百戶居住，不過，眷改過程中軍方因改變原眷戶總數計算基準遭監察院糾正，爭議不斷。

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眷改告一段落後，縣府後續登錄其中41棟官舍為歷史建築，未獲文資法護體的建物則隨即遭拆，後續文資身分又被異動為「聚落建築群」，但因大多官舍居民早已搬遷無人維護，最後共有30棟官舍列入目前的聚落建築群中。

屏東縣政府為解決僵局，委託顧問公司進行「東港共和新村保存聚落建築群及再發展計畫」（簡稱保再計畫），希望基於現有的文資身分上，提供活化或發展的準則，昨天是第6度召開公聽會，預計5月中旬將進入文資審議委員會排審。

縣府官員說，共和新村的文資價值包括為全台碩果僅存的日本海軍水上航空基地軍官官舍區，也是東港實施都市計畫下的第一個住宅區，並見證二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，而日本海軍所打造的武官宿舍更是高檔，也融入日人都市計畫理念，分別為東基地的奏任官舍（高等官舍）及西基地的判任官舍。

縣府表示，目前屋況一級眷舍共有20棟、二級為10棟，未來包括登錄範圍、保存及再發展原則、還有土地使用相關法令研析及管制、制定建築形式及景觀維護方針及未來可能影響聚落建築群的相關營建工程或開發行為、日常管理的都與地方息息相關，若審議通過，即可在明確的標準下保存兼顧再發展。

共和里長林國勝說，目前眷戶已全面遷出，而多年文資審議中，許多眷舍因長久未維護，從還可以修復變得要花大筆錢復原，加上現於在里內、就在眷村範圍旁的游泳池及羽球館都有更新需求，希望這次能真的符合在地需求下審議完成，讓共和新村及早活化。

原眷舍的背景即是眷村改建後的共和新城。（記者陳彥廷攝）

原眷舍的背景即是眷村改建後的共和新城。（記者陳彥廷攝）

眷舍保存狀況不一。（記者陳彥廷攝）

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