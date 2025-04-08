台88線鳳山交流道塞車有解！拓寬工程5月動工、明年春節完成

鳳屏工務段長孫百慶說表示，台88線鳳山交流道拓寬工程5月動工，預計明年春節完成。（許智傑服務處提供）

2025/04/08 22:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台88線快速公路鳳山交流道車多壅塞回堵險象環生，公路局將投入經費3500萬元，推動匝道拓寬工程，將於5月開始動工，力拚明年春節完成啟用，搭配交通局智慧調控路口號誌，可望紓解下匝道車流。

台88線快速公路是高屏交通要道，每天近5萬部車輛穿梭，尤以鳳山交流道車多壅塞，經常回堵大排長龍，影響車輛通行，過程險象環生，鳳山區過埤里長莫尚忠為地方發聲，陳情多年要求政府改善。

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立委許智傑邀集公路局、市府交通局，以及過埤里長莫尚忠等人辦理會勘，提出88線快速公路短中長期改善計劃，包括CMS看板路況通知、標線重劃、路肩開放規定及匝道拓寬工程等。

全案歷經多次討論、追蹤，公路局陸續完成CMS看板路況通知、標線重劃、路肩開放規定，並爭取到中央經費3500萬元，匝道拓寬工程也將於5月動工。

立委許智傑感謝公路局積極協助，重視在地市民聲音，今於過埤及鳳頂口再度辦理會勘，由執行長許智善代為出席。

許智善指出，透過向公路局多次討論及爭取經費之下，拓寬工程終於要動工了，相信台88線快速公路塞車回堵問題未來一定可以從根本改善，還給民眾安全又順暢用路環境。

公路局南區養護工程分局鳳屏工務段長孫百慶說，鳳山西向匝道辦理車道拓寬工程，規劃3.5公尺雙車道，感謝立委許智傑向中央爭取工程經費3500萬元，工程預計下個月開始動工，明年春節完成啟用，將可改善下匝道車輛併排及回堵壅塞情況。

許智善說，未來改成雙車道後，預計車流可以大幅減少100秒停滯時間，並在尖峰時間舒緩近200輛車流負擔；下匝道路口號誌採用AI智慧號誌系統，已請交通局於施工階段進行滾動式調整，大幅降低民眾用路不便困擾，期盼明年2月通車後，88線快速公路塞車困境能夠迎刃而解。

台88線鳳山交流道拓寬工程5月動工，預計明年春節完成。（許智傑服務處提供）

鳳山區過埤里長莫尚忠為地方發聲，爭取台88線鳳山交流道拓寬工程。（許智傑服務處提供）

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