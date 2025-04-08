川普關稅政策衝擊荷包？ 學者憂心旅遊業面臨危機

學者預估，今年原先有望成長5至10％的出境、來台旅客人次，可能受美國總統川普關稅政策影響而衰退，甚至出現負成長。（記者蔡昀容攝）

2025/04/08 21:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國總統川普關稅政策引起產業哀鴻遍野，股市綠油油，台灣旅遊業恐受波及。學者認為，今年出境、來台客原估成長5至10％，接下來可能衰退甚至負成長。業者觀察，已有公司行號暫緩員工旅遊。

全球旅客疫後踴躍出國，我國航空業者也積極布局新航線，包括北美、日本，積極送引客。台灣今年1月表現不錯，出境約161.3萬人次，較去年同期增約25.8％，超越疫前2019年同期約24.1％；入境約65.1萬人次，較去年增約10.3％，恢復疫前約75％。

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不過，川普以關稅政策突襲全球，靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，出遊需有錢、有閒、有心情，股票下跌、工廠失去訂單、無薪假，都會影響出遊意願。

他觀察過去幾個月趨勢，原本預估今年來台客有望成長10％，但主要入境國都列高關稅地區，將降低該國出遊能力，如日韓、越南等；考量台灣去年4月地震後基期較低，短期可望仍有5％成長，但長期來講會衰退，年底甚至可能負成長。

至於今年出境旅客，黃正聰原估成長5至10％，但受關稅影響可能負成長；國內旅遊方面，雖然國人減少出國，但民眾財務縮水、支出轉為保守，可能呈現高價產品衰退、低價產品成長。

黃正聰認為，政府首要做的是關稅談判，若衝擊仍未改善，應研擬策略救經濟、救觀光；觀光業者也要有心理準備，不只是餐廳、旅行社、旅宿業者，航空業面臨搭機人潮、旅行團減少，擴張航線計畫可能轉趨保守。

旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良指出，當企業營業額縮減，就會縮減或取消員工旅遊活動；民眾也是一樣，當股市經濟衰弱，首先會緊縮不必要的開銷，對旅遊業來說是潛在危機。

吳盈良指出，接下來幾週已安排的旅遊不受影響，但銷售及報名漸漸停滯，已有公司行號暫緩旅遊計畫，等待局勢明朗化之後，再決定是否照常實行；今年暑假賣得好不好，預計4月底、5月初能窺探一二。至於國際客，關稅效應還未顯現，待觀察。

觀光署長周永暉表示，關稅政策目前對製造業影響較大，後續是否影響觀光業，須繼續觀察、累積數據，觀光署會據此做好對策準備，以便因應觀光市場變化，例如提高誘因、增加景區、活動亮點等，當前先維持千萬人次國際客目標前進。

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