成功大學USR計畫奪8獎 教育部助向企業募資

教育部次長葉丙成今出席2025遠見USR大學社會責任獎頒獎。（記者楊綿傑攝）

2025/04/08 20:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕2025遠見USR大學社會責任獎今頒獎，成功大學拿下8項獎座是最大贏家，教育部次長葉丙成頒獎時表示，USR是台灣高教特色，計畫要永續執行須得到社會認可，教育部所推動第四期大學社會責任實踐要求學校自籌10%經費，同時也會做為平台協助媒合學校與企業，讓企業有更好的ESG推動方案，學校也能找到資源。

葉丙成指出，USR是台灣高教特色，全世界很少國家像台灣有這麼多學校大規模在社會上找題目、想辦法，回饋社會。而面對AI興起，AI很會解題，但什麼問題值得解？什麼問題解了對人類會有價值？只有人類能做判斷，所以最有價值的人是比別人更早看到眾人需求的人，USR最重要的意義就是教授帶學生同學，培養如何去看社會中的問題。

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不過葉丙成認為，USR計畫要永續執行，必須要得到社會認可，因此不能只是一直透過政府補助經費，在新一期的計畫中，將設定大學必須自籌10%經費，練習募集資源。現在許多企業都在推動ESG，但很多都只是去偏鄉做客服，教育部未來將扮演平台的角色，協助大學與企業做媒合，不只企業可以找到好題材，大學也能夠找到資源。

拿下8獎的成大，在「永續課程組」、「生態共好組」2項目更拿下首獎。成大副校長陳玉女表示，學校將USR列重要精神，校方提供資源、實際場域，積極與地方交流，師生實踐所學，相關的經驗再更豐富教材，持續協助地方解決問題，創造良好循環。

成大在「永續課程組」以「CO 做伙：成大踏溯與台南共築知識新大學」獲獎，陳玉女表示，該課程已開設7年，今年更成為大一新生必修通識課，透過教師、業師等帶領學生從校園出發，連結府城甚至到大台南偏鄉角落，讓地方文化特色被看見。

而「生態共好組」則是以「鯨報台南 20」台灣與西太平洋海洋野生動物保育教育永續行動獲獎。計畫主持人成大生命科學系教授兼鯨豚研究中心主任王浩文指出，從第一線處理、救援、醫療、復健到野放的海洋保育動物救援系統，以及死亡個體病理解剖分析等，更結合民眾、社團、學校、政府甚至是國外大學夥伴，落實及推廣海洋教育。

其他各組首獎為，永續報告書組由東海大學獲獎、人才共學組由陽明交通大學獲獎、在地共融組由中原大學獲獎、產業共創組由屏東科技大學獲獎、福祉共生組由台南大學獲獎。獲獎總數最多前三名分別為成功大學居冠、東海大學及台灣海洋大學則並列亞軍。

成功大學在2025遠見USR大學社會責任獎拿下8獎項。（成大提供）

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