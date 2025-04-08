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    曾是全台十大危險路口！彰化中興大埔路口改造完成 駕駛驚呼：好順

    彰化縣政府交通處日前完成大埔路與中興路口的交通改善措施，包含行人穿越線退縮、左轉專用道設置，以及標誌標線優化。（圖縣府提供）

    彰化縣政府交通處日前完成大埔路與中興路口的交通改善措施，包含行人穿越線退縮、左轉專用道設置，以及標誌標線優化。（圖縣府提供）

    2025/04/08 20:08

    〔記者張聰秋／彰化報導〕終於順了！曾被列為全台十大危險路口之一的彰化市中興路與大埔路口，過去因為轉彎空間不足、車流交錯混亂、駕駛搶快不禮讓，讓許多用路人頭痛不已。如今，彰化縣政府交通處爭取內政部補助完成路口大改造，包含行人穿越線退縮、左轉專用道設置，以及標誌標線優化，不少駕駛人親身經過後直呼「真的順暢多了！」

    這個路口鄰近中山路、大埔商圈與彰化基督教醫院，又連接縣府第二行政大樓與南郭國小，是彰化市車流量最密集的區域之一。根據警方統計，去年該處就發生25件車禍，造成34人受傷，肇事原因大多與搶快未禮讓或注意力不集中有關。

    交通處指出，這次改造工程的關鍵，就是在於疏導轉彎與直行車流、強化行人安全。中興、大埔路雙向皆新增左轉專用道，讓車輛不再於路口交錯爭道，車流明確分流，大幅提升通行效率；同時退縮行人穿越線、設置行人停等區與照明設施，不僅提升夜間能見度，也讓行人過馬路更安心。

    住在花壇鄉、每天經過該路口通勤的劉先生說，昨天連假過後上班，第一天就驚覺「怎麼這裡不再塞車了」，以前直行與轉彎車輛會卡在路口，如今分流清楚，「轉彎不用再等，從專用道開過去就好」直言改善成效超有感。

    除了硬體設施優化，交通處同步強化標誌標線辨識度，像是綠底行穿線讓行人穿越範圍更顯眼、串連標線型人行道拓寬人本空間，希望藉此讓易肇事路口華麗轉身成為友善行車與行人的路口。

    彰化市大埔路與中興路口，要往中山路方向，新設左轉專用道，解決轉彎與直行車輛同時卡在路口的瓶頸。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路與中興路口，要往中山路方向，新設左轉專用道，解決轉彎與直行車輛同時卡在路口的瓶頸。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府交通處優化大埔路與中興路的路口，在大埔路、中興路均增設左轉專用車道，分散車流。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府交通處優化大埔路與中興路的路口，在大埔路、中興路均增設左轉專用車道，分散車流。（記者張聰秋攝）

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