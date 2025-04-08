為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    Meta宣布Instagram「青少年帳號」再新增這兩項保護措施

    Meta今（8）日宣布將擴大Instagram「青少年帳號」保護措施，16歲以下的用戶在未經父母同意下不得直播。（法新社）

    Meta今（8）日宣布將擴大Instagram「青少年帳號」保護措施，16歲以下的用戶在未經父母同意下不得直播。（法新社）

    2025/04/08 20:50

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕先前Meta為保護青少年社群網路使用安全所推出的「青少年帳號」保護措施深受家長認可。今日Meta再宣布將擴大保護內容，未來16歲以下的Instagram用戶，在未經父母同意下將無法開直播，且需獲得家長許可才可以關閉系統自動模糊的裸露內容。

    美聯社報導，Meta在今（8）日宣布，將擴大「青少年帳號」保護措施，16歲以下的Instagram用戶在未經父母同意下將不得直播，且需獲得家長許可，才可以關閉系統自動模糊的裸露內容。

    先前Meta已針對「青少年帳號」提出相關保護措施，包含預設為不公開帳號、訊息限制、敏感內容限制、互動限制、每日時間上限、睡眠模式等。而此次變更可算是擴大「青少年帳號」保護措施的全面性。最新的變更預計先實施於美國、英國、加拿大和澳洲的用戶上，並在幾個月後推廣到全球用戶。

    另外，Meta也表示，「青少年帳號」自9月執行以來，已經有至少5400萬個青少年帳戶建立。未來也將在Facebook和Messenger使用類似的「青少年帳號」保護措施，包含敏感內容限制、每日時間上限等，確保青少年的社群平台使用安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播