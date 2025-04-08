Meta宣布Instagram「青少年帳號」再新增這兩項保護措施

Meta今（8）日宣布將擴大Instagram「青少年帳號」保護措施，16歲以下的用戶在未經父母同意下不得直播。（法新社）

2025/04/08 20:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前Meta為保護青少年社群網路使用安全所推出的「青少年帳號」保護措施深受家長認可。今日Meta再宣布將擴大保護內容，未來16歲以下的Instagram用戶，在未經父母同意下將無法開直播，且需獲得家長許可才可以關閉系統自動模糊的裸露內容。

據美聯社報導，Meta在今（8）日宣布，將擴大「青少年帳號」保護措施，16歲以下的Instagram用戶在未經父母同意下將不得直播，且需獲得家長許可，才可以關閉系統自動模糊的裸露內容。

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先前Meta已針對「青少年帳號」提出相關保護措施，包含預設為不公開帳號、訊息限制、敏感內容限制、互動限制、每日時間上限、睡眠模式等。而此次變更可算是擴大「青少年帳號」保護措施的全面性。最新的變更預計先實施於美國、英國、加拿大和澳洲的用戶上，並在幾個月後推廣到全球用戶。

另外，Meta也表示，「青少年帳號」自9月執行以來，已經有至少5400萬個青少年帳戶建立。未來也將在Facebook和Messenger使用類似的「青少年帳號」保護措施，包含敏感內容限制、每日時間上限等，確保青少年的社群平台使用安全。

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