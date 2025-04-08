桃園八德發現罕見「最小蘭花」 呂林小鳳籲當學校生態教材

綬草是最小的野生蘭花，花朵只有2毫米。（記者謝武雄攝）

2025/04/08 19:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員呂林小鳳今天質詢時提到，仁德國小施工時發現罕見野生綬草，這是全世界最小的野生蘭花，花徑只有2毫米，她和地方人士發起搶救綬草的活動，未來希望有機會能夠重回學校，讓學生更認識生態，農業局長陳冠義表示，綬草經花蓮農改場搶救後，目前已經從｢瀕危野生動植物物種｣除名，市長張善政也同意，培育野生綬草做為學校生態課程。

陳冠義表示，仁德國小校園預定地發現的野生綬草，將改植於校園適當區域種植作為校園特色，並於龜山苗圃環境教育園區進行復育；教育局長劉仲成說，會請學校於校園種植綬草，鼓勵學校未來結合環境教育課程。

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呂林小鳳表示，野生綬草曾被列為｢瀕危野生動植物物種｣，近年來雖然復育成功，但仍不多見；最近仁德國小要動工，暫用學校用地的八德棒壘球場要拆除，竟然發現罕見的野生綬草，她和瑞興里長林昆德發起搶救綬草活動，期盼市府能重視，並讓移植的綬草能於二年後回歸八德仁德國小原地成長。

呂林小鳳表示，綬草為全世界最小的野生蘭花，每朵花約2毫米，開花期約在清明時節前後，因此又稱為清明草，加上開花方式如贈勳綬帶一般華麗，才有綬草的美稱，由於綬草為重要中藥，又有防癌功效，野生綬草幾乎被採擷殆盡，此次搶救的20株綬草，希望能養殖成功，並於2年後回歸校園。

八德棒壘球場拆除發現罕見綬草，市議員呂林小鳳發起搶救活動。（記者謝武雄攝）

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