為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園八德發現罕見「最小蘭花」 呂林小鳳籲當學校生態教材

    綬草是最小的野生蘭花，花朵只有2毫米。（記者謝武雄攝）

    綬草是最小的野生蘭花，花朵只有2毫米。（記者謝武雄攝）

    2025/04/08 19:46

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員呂林小鳳今天質詢時提到，仁德國小施工時發現罕見野生綬草，這是全世界最小的野生蘭花，花徑只有2毫米，她和地方人士發起搶救綬草的活動，未來希望有機會能夠重回學校，讓學生更認識生態，農業局長陳冠義表示，綬草經花蓮農改場搶救後，目前已經從｢瀕危野生動植物物種｣除名，市長張善政也同意，培育野生綬草做為學校生態課程。

    陳冠義表示，仁德國小校園預定地發現的野生綬草，將改植於校園適當區域種植作為校園特色，並於龜山苗圃環境教育園區進行復育；教育局長劉仲成說，會請學校於校園種植綬草，鼓勵學校未來結合環境教育課程。

    呂林小鳳表示，野生綬草曾被列為｢瀕危野生動植物物種｣，近年來雖然復育成功，但仍不多見；最近仁德國小要動工，暫用學校用地的八德棒壘球場要拆除，竟然發現罕見的野生綬草，她和瑞興里長林昆德發起搶救綬草活動，期盼市府能重視，並讓移植的綬草能於二年後回歸八德仁德國小原地成長。

    呂林小鳳表示，綬草為全世界最小的野生蘭花，每朵花約2毫米，開花期約在清明時節前後，因此又稱為清明草，加上開花方式如贈勳綬帶一般華麗，才有綬草的美稱，由於綬草為重要中藥，又有防癌功效，野生綬草幾乎被採擷殆盡，此次搶救的20株綬草，希望能養殖成功，並於2年後回歸校園。

    八德棒壘球場拆除發現罕見綬草，市議員呂林小鳳發起搶救活動。（記者謝武雄攝）

    八德棒壘球場拆除發現罕見綬草，市議員呂林小鳳發起搶救活動。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播