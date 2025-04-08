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    高捷黃線經費調漲63％遭質疑高估 邱俊憲：北捷南環段飆漲107％

    高捷黃線調漲63%遭質疑高估?邱俊憲舉北捷南環段飆漲107%為例，強調數字會說話，就讓物調審議制度來好好把關 。（翻攝臉書）

    高捷黃線調漲63%遭質疑高估?邱俊憲舉北捷南環段飆漲107%為例，強調數字會說話，就讓物調審議制度來好好把關 。（翻攝臉書）

    2025/04/08 19:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線總經費調漲近63%、遭國民黨議員質疑高估，高市議員邱俊憲指出，新北代辦的基隆捷運漲幅81%、北捷南環段更飆漲107%，強調數字會說話，就讓物調審議制度來好好把關。

    邱俊憲指出，捷運所需預算真的龐大，各地方政府為籌措相關所需預算無不燒腦，但捷運黃線需求增加近63%，從去年到今年，一直被高市議會國民黨議員質疑高估、不合理。

    他表示，只要查一下資料，新北代辦的基隆捷運今年3月提出增加比例達81%，過去台北捷運南環段最後發包出去的預算更增加了107%，都比捷運黃線的比例來的高，國民黨議員們是否也認為高高估、很不合理？

    邱俊憲認為，預算的調整，其實要經過層層審核關卡，行政部門當然有責任要對議會、對社會各界說明得更清楚，但不必要的臆測跟渲染，只是讓業務已經爆量的捷運局同仁更加無力罷了，也會讓關心的市民多做不必要的責難。

    捷運黃線2020年核定通過，2022年陸續決標，施工總經費從1442億元成長到2348億元，漲幅達63%，原本預計2028完工，延至2032年才能完工。

    邱俊憲提醒基捷、北捷南環段物調漲幅都遠超過高捷黃線。（邱俊憲提供）

    邱俊憲提醒基捷、北捷南環段物調漲幅都遠超過高捷黃線。（邱俊憲提供）

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