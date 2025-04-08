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    防制外縣市廢棄物入侵 宜縣將部署智慧圍籬

    宜縣近年來屢遭外縣市廢棄物偷倒棄置，環保局將部署智慧圍籬加以阻絕。（圖由宜縣環保局提供）

    宜縣近年來屢遭外縣市廢棄物偷倒棄置，環保局將部署智慧圍籬加以阻絕。（圖由宜縣環保局提供）

    2025/04/08 19:16

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣近年來屢屢傳出外縣市事業廢棄物運到縣內偷倒棄置，不肖業者利用密閉車廂、回頭菜車偷運避人耳目。宜縣環保局向環境部申請經費，將在聯外道路重點路段部署智慧圍籬，阻絕非法廢棄物入侵。

    宜縣環保局今天（8日）在縣務會議作專案報告，直指不肖業者為規避查緝，改採密閉車廂載運廢棄物到宜蘭偷倒，或招攬回頭車運送，比如說，菜車從宜蘭運菜到西部縣市販售，回程時順道運送廢棄物棄置。

    環保局掌握全縣有5處棄置地點，遍及員山鄉、冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉，要求行為人清除，目前已有2處回復原狀。針對接續防制作為，環保局表示，環境部積極推動智慧圍籬政策，監控廢棄物流向，宜縣已經向中央申請補助經費，規劃在頭城鎮石城稽查站等處的關鍵交通節點裝設。

    環保局表示，智慧圍籬具備高解晰度監視鏡頭，可辨識來往車輛車牌及運載物品，搭配AI人工智慧分析，若發現異常會自動告警通報，宜縣盼爭取環境部明年度預算儘速設置。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛指示環保局製作說帖，會同縣府勞工處及工旅處，行文全縣各工會、公司行號，請企業主委託合法清除業者處理廢棄物，並提醒貨車司機回程時勿運載來路不明廢棄物以免觸法。

    去年11月起，宜縣陸續被人棄置廢棄物，環保局查出是集團式犯罪手法，宜蘭地檢署發動2波搜索行動，傳喚42人到案說明，訊後2名主嫌收押，21人交保，19人請回，查扣15輛涉案車輛，初估不法獲利3000多萬元，全案仍在偵辦中。

    宜縣石城稽查站是廢棄物重要攔截點，日後也是部署智慧圍籬的路段。（圖由宜縣環保局提供）

    宜縣石城稽查站是廢棄物重要攔截點，日後也是部署智慧圍籬的路段。（圖由宜縣環保局提供）

    不肖業者招攬載運蔬菜回頭車運送廢棄物回宜蘭。（圖由宜縣環保局提供）

    不肖業者招攬載運蔬菜回頭車運送廢棄物回宜蘭。（圖由宜縣環保局提供）

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