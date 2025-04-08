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    蓮池潭「天空之城樹」可能有期限？ 李雅芬：別浪費高人氣

    高市議員李雅芬建議別浪費蓮潭天空之城樹的高人氣。（翻攝官網）

    高市議員李雅芬建議別浪費蓮潭天空之城樹的高人氣。（翻攝官網）

    2025/04/08 19:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄蓮池潭畔近50年老榕樹的樹根緊貼河岸牆面，被形容與日本動畫「天空之城」場景相似，但因該樹位於蓮池潭最後一哩路工程，未來可能無法完整目視，高市議員李雅芬建議市府別浪費高人氣、可規劃為打卡景點，觀光局長高閔琳允諾會再思考看看。

    日本女網友日前在蓮潭散步，發現老榕樹樹根生長在河岸牆面，拍下照片後po網，並以日文介紹蓮池潭附近景點，部分日本網友看到照片後，認為這棵樹很像動畫「天空之城」拉普達，隨後引發台灣網友熱烈討論。

    李雅芬今表示，天空之城樹這陣子吸引大批遊客前往觀賞，快要比台東金城武樹還紅，建議市府別浪費這人氣，應在最快時間妥善規劃為打卡熱點，讓更多人到連潭後多一個獨特景點可走逛。

    高閔琳說明，天空之城樹牽涉蓮潭最後一哩路重新整治計畫，觀光局曾與屏科大老師討論過、對於這棵榕樹保留或保護方向，評估護岸工程完成後仍會保留，但可能看不到如今完整樣貌。

    她進一步提到，可能會將天空之城樹設計為期間版限定倒數景點，對於議員建議也會再思考一下。

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