高雄某高職教師遭控「出口成髒」 教育局：將召開性平會調查

對於高雄某高職教師疑涉性平，高雄市教育局表示校方將召開性平會調查。（記者許麗娟攝）

2025/04/08 18:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市某高中職校1名教師，遭學生指控在講台上出口成髒，發表涉及性騷擾學生及不雅字眼貶低其他教師言詞，學生控向校長及教育局投訴卻被消極處理。教育局今（8）日回應，已先調整該師課務並依性平法調查。

高雄市教育產業工會指出，接獲學生投訴，指該名教師不僅公然性騷擾學生，還對學生與其他教師羞辱與霸凌。除了在講台上出口成髒，發表涉及性騷擾學生的言詞，甚至在班級LINE群組裡，以侮辱女性的不雅字眼貶低其他教師，讓學生感到不舒服。

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學生曾檢附錄音檔與LINE對話紀錄向校長與教育局投訴，指遭校長敷衍回應「給老師一些時間改進」，幾個月過去了，該師依然在同樣職位上，導致學生害怕被挾怨報復。且教育局接到學生們的投訴函後，也未採取任何積極處置，放任不適任教師持續危害學生的受教權益，認為已違反「性騷擾事件應於24小時內通報」的規定。

高雄市教育局表示，該校於4月1日知悉疑似性平事件後，已於當日進行校安通報，預計4月9日召開性別平等教育委員會，討論後續受理及相關調查事宜。

教育局4月2日接獲陳情案件，將依性別平等教育法規定，擇期召開性別平等教育委員會校園性別事件防治組會議審議，絕不包庇。

另針對該師疑似涉及不適任等相關情事，教育局已督導學校依程序召開校事會議後，依法進入調查程序。學校已於3月31日召開校事會議完畢，並即刻調整該師課務以避免相關當事人接觸之機會，教育局將督導學校依法辦理，倘調查屬實，絕不寬貸。

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