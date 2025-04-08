為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄某高職教師遭控「出口成髒」 教育局：將召開性平會調查

    對於高雄某高職教師疑涉性平，高雄市教育局表示校方將召開性平會調查。（記者許麗娟攝）

    對於高雄某高職教師疑涉性平，高雄市教育局表示校方將召開性平會調查。（記者許麗娟攝）

    2025/04/08 18:34

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市某高中職校1名教師，遭學生指控在講台上出口成髒，發表涉及性騷擾學生及不雅字眼貶低其他教師言詞，學生控向校長及教育局投訴卻被消極處理。教育局今（8）日回應，已先調整該師課務並依性平法調查。

    高雄市教育產業工會指出，接獲學生投訴，指該名教師不僅公然性騷擾學生，還對學生與其他教師羞辱與霸凌。除了在講台上出口成髒，發表涉及性騷擾學生的言詞，甚至在班級LINE群組裡，以侮辱女性的不雅字眼貶低其他教師，讓學生感到不舒服。

    學生曾檢附錄音檔與LINE對話紀錄向校長與教育局投訴，指遭校長敷衍回應「給老師一些時間改進」，幾個月過去了，該師依然在同樣職位上，導致學生害怕被挾怨報復。且教育局接到學生們的投訴函後，也未採取任何積極處置，放任不適任教師持續危害學生的受教權益，認為已違反「性騷擾事件應於24小時內通報」的規定。

    高雄市教育局表示，該校於4月1日知悉疑似性平事件後，已於當日進行校安通報，預計4月9日召開性別平等教育委員會，討論後續受理及相關調查事宜。

    教育局4月2日接獲陳情案件，將依性別平等教育法規定，擇期召開性別平等教育委員會校園性別事件防治組會議審議，絕不包庇。

    另針對該師疑似涉及不適任等相關情事，教育局已督導學校依程序召開校事會議後，依法進入調查程序。學校已於3月31日召開校事會議完畢，並即刻調整該師課務以避免相關當事人接觸之機會，教育局將督導學校依法辦理，倘調查屬實，絕不寬貸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播