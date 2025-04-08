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    苗栗「頭份四月八」賽花燈 慢飛天使展創意

    頭份市公所邀請慢飛天使製作創意花燈。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所邀請慢飛天使製作創意花燈。（圖由頭份市公所提供）

    2025/04/08 17:44

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆四月八是苗栗縣頭份市年度的重要傳統節慶，頭份市公所今年的頭份四月八．靚燈好客節」延續傳統，在上公園設置地景燈樓，邀請在地國小、國中學生及慢飛天使製作創意花燈，比人氣、拿禮券。

    農曆四月八是釋迦牟尼誕辰日，在頭份市卻演變成是「媽祖迎神賽會」。根據地方耆宿傳說，在民國初年，上街（上公園）屠宰業賴元造等人與下街（下公園）黃陳兩家士紳，於元宵節舉辦花燈對抗比賽，難分軒輊，兩方互不服輸，遂於三月廿三日媽祖生再較量一次，一輸一贏仍未定奪，乃在四月八總決賽。

    頭份市公所為了讓這份百年文化與年輕世代接軌，今年延續傳統，除了在上公園設置地景燈樓，還邀請在地國小、國中學生及慢飛天使發揮創意，共同彩繪花燈，這些精美作品將於4月26日起懸掛於上、下公園及中山老街，展現濃厚的客家風情與藝術魅力。

    市公所表示，每件花燈作品拍照上傳至「+1 today投票平台」，繳回花燈的小朋友即可獲得 7-11 商品卡100元，經票選最受歡迎的前20名花燈，還能額外獲得 7-11 電子商品卡1000元。屆時也邀請大眾造訪欣賞這些充滿童趣與文化意涵的花燈，共同感受四月八的熱鬧與傳承。

    慢飛天使彩繪花燈。（圖由頭份市公所提供）

    慢飛天使彩繪花燈。（圖由頭份市公所提供）

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