傳承百年擔餅文化 台南永康農會攜手老店入校教做水果餅

永康區農會攜手當地的老餅舖王西勢水果餅，走入西勢國小教導學童製作水果餅，認識擔餅文化。（記者劉婉君攝）

2025/04/08 17:23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康西勢廣興宮境內擔餅節為市定民俗，為了傳承在地文化，永康區農會今（8）日下午攜手當地的老餅舖，走入西勢國小內教導學童製作水果餅，認識擔餅文化。

西勢廣興宮境內擔餅文化傳承迄今已逾百年，是當地為新生兒做「度晬（台語，意指嬰兒滿週歲」，送餅分享喜悅的特殊習俗

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永康區農會四健會自14年前開始，與傳承已3代的王西勢水果餅合作，到西勢國小教導學童製作水果餅，今天由第2代的王登山及陳秋美夫婦帶隊入校，介紹擔餅文化及分享老餅舖的傳統與創新，並教導5年級小朋友動手製作水果餅。

小朋友跟著王登山等人，包餡、壓平、印模等，完成後再由王登山帶回餅舖後，於明天送回學校，5年級的王奕文和柯沐辰說，「期待拿到自己製作的水果餅，要帶回家和家人一起分享。」

永康區農會四健指導員曾千千表示，與餅舖入校教做水果餅的活動，不僅傳承在地擔餅文化，使用的餡料地瓜及鳳梨等，也是在地生產的農產品，帶學童認識從產地到餐桌的食農教育。

永康區農會攜手當地的老餅舖王西勢水果餅，走入西勢國小教導學童製作水果餅，認識擔餅文化。（記者劉婉君攝）

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