官田震後南化泥火山再噴發 文史工作者：週期內正常能量釋放

南化泥火山再度噴發，但被認為是週期內正常能量的釋放。（賴銘章提供）

2025/04/08 17:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕官田在清明連假陸續傳出地震，南化泥火山則於昨起開始噴發，池水緩慢翻滾，長期觀測的文史工作者賴銘章認為，距離上次活動的時間約3個月，應為週期內正常的能量釋放。

該處位於玉山里鹽水坑的私人芒果園內，退休老師賴銘章在地觀測長達20年，相當深入，全力透過統計數據的比對，希望找出噴發時間與附近震央的關聯性，進行科學研究，希望能提供預警性的參考資訊，降低災害。

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賴銘章說，根據監測，鹽水坑的泥火山，平均噴發週期約3個月，上一回是在元旦之後的4、5天，因此推算時間，此次應為正常的放能。

賴銘章指出，目前泥火山的池水有在翻攪，但還未達到劇烈的滾動程度，推車此次噴發為弱勢放能，會持續多久，仍待進一步觀察。

賴銘章觀察，南化泥火山若是在週期內提早釋放能量，沒多久，附近都會有明顯的地牛翻身，分別為9年前0206的美濃，以及今年初0121的楠西等，震央都距離不遠。

賴銘章提到，南化泥火山各在0206美濃地震前一星期、0121楠西地震前半個月，都有提早噴發的現象，不在正常的週期放能，頗耐人尋味。

賴銘章強調，目前在附近明顯的地震樣本數還不多，南化泥火山的提早噴發是否有關，仍待進一步的觀測、研究。

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