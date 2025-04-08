屏東三大日音樂節本週五起登場3天 交通疏導措施看這邊

廣受樂迷熱愛的屏東三大日音樂節。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/04/08 17:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東三大日音樂節將於本週五（11日）起3天，每晚7點至9點半，在屏東縣立體育館前草地登場，因應人潮湧入屏東市區，且12日適逢仁愛國小百年校慶，警方今天（8日）公布交通疏導措施，籲請用路人屆時配合現場管制與改道路線。

以流行音樂為主的屏東三大日音樂節今年進入第8年，4月11日（週五）至13日（週日）登場，第一天有孫淑媚、曾心梅、殷正洋、李麗芬、于台煙；第二天有血肉果汁機、許富凱、芒果醬Mango Jump、小男孩樂團、溫室雜草、宋德鶴，第三天則有羅志祥、楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、ANGIE安吉等藝人，超強卡司勢必將掀起南台灣音樂狂潮。除音樂演出，4月12日、13日也推出春天音樂市集。

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屏東警分局表示，4月11日晚間10點至14日清晨5點，仁愛路段自公園路口至勝利東路口，將進行車輛全面管制，以利相關硬體搭設及拆卸，民眾請勿停放相關路段路邊停車格。

此外，12日上午適逢仁愛國小百年校慶，當天家長及師生可由勝利東路端進入仁愛路，並採取北往南單向通行，由公園路端離開，為確保校慶及音樂節期間的交通秩序，警方籲請用路人配合現場管制與改道路線。

警方也呼籲，因仁愛路地下停車場出入口改由長春街進出，請中華路北上車輛直行至青島街再行右轉至長春街，避免因濟南街路幅狹窄，導致會車困難；公園路、勝利路及仁愛路在活動期間為壅塞路段，民眾請勿在各路口上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。

活動場地周邊汽車停車場，包括幸福公園停車場、中華路路外停車場、信義路立體停車場、信義路路外停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場等處，另自由路段、中正路段均有路邊停車格。警方建議規畫共乘，並提早停放於外圍停車場。

警方公布屏東三大日音樂節交通疏導措施。（屏東警分局提供）

今年三大日音樂節期間，適逢仁愛國小12日舉辦百年校慶活動，警方規畫交通疏導措施。（屏東警分局提供）

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