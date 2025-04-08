為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化竹塘「飄香米」供不應求 農會擴大契作 下半年可望回穩

    彰化竹塘「飄香米」去年二期作產量驟減3成，民眾想吃買不到，質疑在搞飢餓行銷。（記者陳冠備攝）

    彰化竹塘「飄香米」去年二期作產量驟減3成，民眾想吃買不到，質疑在搞飢餓行銷。（記者陳冠備攝）

    2025/04/08 17:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉農會與農民契作「飄香米」，深受消費者青睞，市場經常供不應求，然而去年二期稻作受颱風影響，產量驟減3成，造成民眾買不到，遭質疑是「飢餓行銷」。對此竹塘鄉農會表示，目前供貨吃緊，已決定擴大契作，今年一期稻作將由原本60公頃提高至87公頃，預計下半年供應可望回穩。

    竹塘鄉農會總幹事詹光信指出，竹塘契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特芋頭香氣與Q彈口感，有「吃了會上癮」的魔力，不過去年二期稻作收割期間，受到受到凱米、山陀兒、康芮3個颱風影響，導致稻穗結實率下降，原本每公頃收成約1萬3500台斤，災後每公頃收成至只剩1萬台斤不到，產量減少3成，造成供貨不足狀況，農會販售貨架也一包難求。

    「讓大家都有好米吃」，詹光信說，竹塘飄香米推廣契作邁入第9年，生產、品質都已相當穩定，每年都有不少農民爭取契作，為穩定市場與回應消費者需求，農會決議擴大契作面積，種植面積從60公頃增加至87公頃，增加面積同時也強化源頭管理，邀請米專家指導進行「單株插秧」技術訓練，強化田間管理，以穩定品質。

    蕭姓民眾說，現代人吃得好，也吃得少，自從吃過竹塘飄香米後，對一般白米「吃不下去」，寧願吃好一點，也不想委屈自己的胃。

    詹光信說，竹塘飄香米不只受民眾喜歡購買，高檔餐廳也慕名來訂購，甚至外縣市農會也會來批售，口耳相傳下打出知名度，未來農會將持續協助技術管理與品質把關，讓「竹塘米香」持續飄香全台。

    竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘飄香米目前供貨吃緊，但已決定擴大契作。（記者陳冠備攝）

    竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘飄香米目前供貨吃緊，但已決定擴大契作。（記者陳冠備攝）

    竹塘飄香米採「單株插秧」，以強化田間管理，穩定生產品質。（竹塘鄉農會提供）

    竹塘飄香米採「單株插秧」，以強化田間管理，穩定生產品質。（竹塘鄉農會提供）

    竹塘契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特香氣與Q彈口感，深受市場青睞。（記者陳冠備攝）

    竹塘契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特香氣與Q彈口感，深受市場青睞。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播