彰化竹塘「飄香米」供不應求 農會擴大契作 下半年可望回穩

彰化竹塘「飄香米」去年二期作產量驟減3成，民眾想吃買不到，質疑在搞飢餓行銷。（記者陳冠備攝）

2025/04/08 17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉農會與農民契作「飄香米」，深受消費者青睞，市場經常供不應求，然而去年二期稻作受颱風影響，產量驟減3成，造成民眾買不到，遭質疑是「飢餓行銷」。對此竹塘鄉農會表示，目前供貨吃緊，已決定擴大契作，今年一期稻作將由原本60公頃提高至87公頃，預計下半年供應可望回穩。

竹塘鄉農會總幹事詹光信指出，竹塘契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特芋頭香氣與Q彈口感，有「吃了會上癮」的魔力，不過去年二期稻作收割期間，受到受到凱米、山陀兒、康芮3個颱風影響，導致稻穗結實率下降，原本每公頃收成約1萬3500台斤，災後每公頃收成至只剩1萬台斤不到，產量減少3成，造成供貨不足狀況，農會販售貨架也一包難求。

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「讓大家都有好米吃」，詹光信說，竹塘飄香米推廣契作邁入第9年，生產、品質都已相當穩定，每年都有不少農民爭取契作，為穩定市場與回應消費者需求，農會決議擴大契作面積，種植面積從60公頃增加至87公頃，增加面積同時也強化源頭管理，邀請米專家指導進行「單株插秧」技術訓練，強化田間管理，以穩定品質。

蕭姓民眾說，現代人吃得好，也吃得少，自從吃過竹塘飄香米後，對一般白米「吃不下去」，寧願吃好一點，也不想委屈自己的胃。

詹光信說，竹塘飄香米不只受民眾喜歡購買，高檔餐廳也慕名來訂購，甚至外縣市農會也會來批售，口耳相傳下打出知名度，未來農會將持續協助技術管理與品質把關，讓「竹塘米香」持續飄香全台。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘飄香米目前供貨吃緊，但已決定擴大契作。（記者陳冠備攝）

竹塘飄香米採「單株插秧」，以強化田間管理，穩定生產品質。（竹塘鄉農會提供）

竹塘契作台中194號米又稱「竹塘飄香米」，其獨特香氣與Q彈口感，深受市場青睞。（記者陳冠備攝）

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