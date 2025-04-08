彰濱天后宮20年宮慶媽祖文化祭 秀傳醫院醫師扛轎

彰濱秀傳醫院的醫師群，親自扛轎來迎接鹿港天后宮的媽祖到彰濱天后宮參加祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

2025/04/08 17:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟彰化縣鹿港天后宮的廟埕，竟然出現白袍醫師來扛轎？沒錯！因為彰濱秀傳醫院在創建之初就在廣場興建彰濱天后宮，20年前就從鹿港天后宮分靈媽祖供奉，由於今年欣逢20週年擴大辦理媽祖文化祭，今天由醫師群喜迎鹿港媽祖來參加祈福法會，由於身穿白袍，格外引人注目。

彰濱秀傳醫院表示，今天由秀傳醫療體系副總裁葉永祥、彰濱秀傳醫院院長顏鴻章，以及副院長黃正雄、彭成康等人，親自到鹿港天后宮迎接鹿港媽來彰濱天后宮參加祈福法會，院方也搭起紅壇，歡慶建宮20年的宮慶。

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彰濱秀傳醫院指出，彰濱天后宮後天（10日）將進行謁祖進香活動，讓分靈媽祖「回娘家」祖廟鹿港天后宮，也會遶境賜福，當天將會出動100多位的醫護人員前往進香。

不少民眾表示，彰濱秀傳醫院廣場就有彰濱天后宮，許多民眾都是媽祖的信徒，都會去看門診或是住院探病時，都會順道拜拜，抱著有拜有保庇的心理，祈求媽祖保佑。

彰濱秀傳醫院的醫師群，親自扛轎來迎接鹿港天后宮的媽祖到彰濱天后宮參加祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

鹿港天后宮罕見出現醫師穿著白袍來上香拜拜，原來是來恭迎媽祖去彰濱天后宮祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

彰濱秀傳醫院在廣場搭建天后宮，今年剛好滿二十年，擴大舉辦祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

彰濱秀傳醫院在廣場搭建天后宮，今年剛好滿二十年，擴大舉辦祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

彰濱秀傳醫院在廣場搭建天后宮，今年剛好滿二十年，擴大舉辦祈福法會。（彰濱秀傳醫院提供）

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