科林公司捐基市府百萬元數位助聽器 聽障中低收入戶可申請

科林助聽器公司今天（8日）到基隆市政府捐贈市值100萬元數位助聽器，由社會處處長楊玉欣代表接受。（圖為基隆市政府提供）

2025/04/08 16:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕科林助聽器公司今天（8日）到基隆市政府捐贈市值100萬元數位助聽器，由社會處處長楊玉欣代表接受；楊玉欣指出，感謝科林公司善舉，希望藉由數位助聽器幫助聽損者減少因聽力衰退，而產生的社交隔閡與認知退化。

楊玉欣表示，本次捐贈的公益助聽器，由基隆市輔具資源中心協助媒合有聽力需求的經濟弱勢民眾，提供聽覺專業評估，並轉介需求給科林助聽器，使民眾領用到最適宜的助聽器。捐贈計畫自即日起至2026年2月28日，符合資格者可向基隆市輔具資源中心申請，電洽（02）2469-6966。申請資格為18歲以上領有身障證明且聽損程度40至90分貝（含單側聽損）的基隆市低收或中低收入戶民眾。

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社會處指出，此次捐贈是科林「聽力巡航、守護失智」公益計畫，首次擴展至六都以外的縣市，進駐基隆。捐贈的助聽器將由基隆市輔具資源中心協助進行聽力評估，並轉介至科林助聽器門市領取，旨在幫助聽損者減少因聽力衰退而產生的社交隔閡與認知退化，讓弱勢群體重新體驗聆聽的幸福。

科林助聽器經理蔡鋕鑫表示，科林「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，自2024年起攜手六都地方政府及專業醫療團隊，捐贈助聽器並提供聽力篩檢服務，協助弱勢族群改善聽力。

2025年首次將公益計畫擴展至六都以外的縣市，期盼透過這項計畫，減少聽損者因聽力衰退導致的社交隔閡與認知退化，協助弱勢聽損者提升生活品質。

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