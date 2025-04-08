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    2025宜蘭客家桐花祭 推2條漫遊桐花小旅行遊程

    2025宜蘭客家桐花祭，推出2條漫遊桐花小旅行遊程。（記者江志雄攝）

    2025宜蘭客家桐花祭，推出2條漫遊桐花小旅行遊程。（記者江志雄攝）

    2025/04/08 16:37

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭客家桐花祭主活動，訂於本月20日在大同鄉玉蘭亭廣場舉行，另規劃林美石磐賞桐趣、跑馬古道桐花行2條賞桐遊程，賞桐遊程明天（9日）上午9點受理報名，宜蘭縣政府歡迎大家利用春暖花開時節漫遊桐花小旅行。

    宜蘭縣政府今天召開記者會指出，宜蘭客家桐花祭主活動有伯公祭儀、宜客茶宴、客庄藝文交流、客家文化遊戲體驗、多元化市集，活動時間20日上午10點到下午4點，當天上午9點到下午4點半，宜蘭後火車站到活動會場有專車來回接駁，開放免費搭乘。

    賞桐遊程方面，2條路線均採報名收費制，每人300元。林美石磐賞桐趣：21、26日，每天2梯次，共4梯次，每梯次20人，限額80人，遊程內容：林美石磐步道、觀葉植物苔球體驗、客家風味美食饗宴。

    跑馬古道桐花行：27、28日，每天2梯次，共4梯次，每梯次20人，限額80人，遊程內容：古道賞桐導覽、咖啡渣蚊香塔體驗、客家風味美食饗宴。活動詳情請上「蘭陽客多讚」粉絲專頁查詢。

    宜蘭客家桐花祭20日當天活動表。（記者江志雄攝）

    宜蘭客家桐花祭20日當天活動表。（記者江志雄攝）

    宜蘭客家桐花祭主活動多元化市集，洋溢著濃濃的客家風。（記者江志雄攝）

    宜蘭客家桐花祭主活動多元化市集，洋溢著濃濃的客家風。（記者江志雄攝）

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