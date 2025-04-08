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    苗縣獅潭老翁甘順發揪村民捐米22年 人口漸少但愛心越發踴躍

    獅潭鄉民甘順發（二排右4）號召村民捐米讓弱勢憨兒吃飽，雖然獅潭鄉人口逐年漸少，但鄉民的愛心卻越發踴躍，捐米數量一年比一年多，今年捐米行動邁入第22年，數量破1萬台斤。（記者彭健禮攝）

    獅潭鄉民甘順發（二排右4）號召村民捐米讓弱勢憨兒吃飽，雖然獅潭鄉人口逐年漸少，但鄉民的愛心卻越發踴躍，捐米數量一年比一年多，今年捐米行動邁入第22年，數量破1萬台斤。（記者彭健禮攝）

    2025/04/08 16:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉91歲老翁甘順發，早年與桃園市真善美社會福利基金會創辦人因公益結緣，持續號召村民捐米讓弱勢憨兒吃飽，雖然獅潭鄉人口逐年漸少，但鄉民的愛心卻越發踴躍，捐米數量一年比一年多，今年捐米行動邁入第22年，數量破1萬台斤。

    真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘早年在獅潭鄉捐地開路，因而結識甘順發，甘順發得知基金會的弱勢憨兒白米需求量龐大，遂開始捐米，從起初個人捐助，到號召村民響應。

    雖獅潭鄉是全縣人口最少鄉，也是全縣老人化最高的鄉，人口逐年減少，但甘順發與鄉親捐米活動卻並未停下腳步，反而愈加壯大，捐助的米一年比一年多，去年募集了9300台斤白米，今年則破1萬台斤。

    基金會董事長謝秀琴今（8）日帶著憨兒前往獅潭鄉感謝，她表示，獅潭鄉親今年募贈的白米足以讓200名憨兒享用4個月。鄉長劉淑能也響應捐助，肯定鄉親們長年來的愛心義舉並期勉持續傳承。

    甘順發則欣慰地表示，從最初300台斤到今年的破1萬台斤，很感謝鄉親的熱情響應，且如今也有年輕人加入，他相信這份愛心會一代一代地傳承下去。

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