中和幸福種子多元福利據點小衛星 守護弱勢兒少

新北市幸福種子全人關懷協會小衛星，學長幫忙帶學弟妹才藝、桌遊學習。（記者翁聿煌攝）

2025/04/08 16:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區幸福種子全人關懷協會成立小衛星多元福利據點，提供就學的弱勢兒少晚餐及課後照顧和陪讀，也減少他們課後在外遊蕩或受到不當引誘、沾染惡習，協會老師鼓勵他們要勇敢剛強，但也要彼此相愛、自律生活。

協會總幹事楊聲俐表示，協會是由中、永和真理堂所創立，既為教友的聚會場所，也向社會局申請成為多元福利據點，設立小衛星課後照顧，目前收有24位國小、13位國中學童，由教友老師協助生活照顧和課業輔導。

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目前就讀錦和國小的小華，從小二就到小衛星課後輔導，放學後先吃晚餐，接著有1個半小時的陪讀和複習，他是由單親阿嬤隔代教養，阿嬤罹患甲狀腺癌，教會還幫忙媒合清潔工作，他之前自然、英文和社會都不及格，現在每科都已及格，他覺得「這裡就像我另一個家！」偶而假日還會參加詩歌班唱詩歌，讓他感覺更有自信心。

楊聲俐說，像小華這樣的案例很多，單親、隔代教養、經濟弱勢等，都是小衛星照顧的對象，像是有個25歲的爸爸，已經有3個小孩，老大今年10歲，換句話說，他15歲就已經當小爸爸，本身心智還不成熟，就要來承擔父親責任，所幸有小衛星協助輔導。

3個孩子當中有2個就讀資源班，老師擔心孩子無法吃早餐（中午學校有營養午餐），特別帶1919食物銀行或安得烈食物銀行到家補充，還送烤箱去。

楊聲俐表示，孩子在青少年時期容易受同儕影響，因此在小衛星也特別重視孩子的發展和交友情況。由於這些孩子的家庭功能大都不足，因此小衛星背後的教會就撐起照顧和教育責任，要求大家遠離毒品，這些生活常規和紀律要求，都在服務時嚴加注意。

國小低年級學童上半天課時，中午就在小衛星裡午休。（記者翁聿煌攝）

小朋友放學才到小衛生用餐，吃飽飯再複習、寫功課。（記者翁聿煌攝）

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