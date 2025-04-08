睽違24年！哈凱部落族人直擊 台灣黑熊桃園復興首現蹤

新竹分署委託團隊進行區域調查計畫，2020年透過紅外線自動相機拍攝到北台灣第一筆黑熊監測影像。（林業保育署新竹分署提供）

2025/04/08 16:37

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署今日指出，今年3月底接獲桃園復興區哈凱部落族人通報在當地發現兩起台灣黑熊出沒事件，經派員實地了解後，確認這起在桃園地區首次由部落族人主動通報的台灣黑熊目擊紀錄，也創下自2000年以來黑熊出現在台灣最北端的正式紀錄。

新竹分署副分署長林如森表示，通報的哈凱部落之前即已參與林業保育署所推動的「原住民族狩獵自主管理」與「黑熊生態服務給付」計畫，因此分署委託辦理黑熊調查的野聲公司團隊與族人共同開設群組。3月30日群組出現兩起族人通報目擊黑熊事件，新竹分署立即由野聲團隊偕同通報族人現勘，第一起通報事件是在海拔約700公尺的原住民保留地周邊，當時約下午2點正在竹林工作，通報者聽到竹林內有大型動物踩踏聲音，依據他的野外經驗研判應該是黑熊。

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第二起通報是在數小時後，通報人在騎車時，先聽到上邊坡有聲響，隨即看到一隻黑熊自高度約1.5公尺高的護欄跳下，雙方距離不到30公尺，黑熊見狀以後腳站立觀察，隨即越過馬路進入下坡處竹林，通報者走到邊坡並與黑熊對望數秒後，黑熊才朝下坡處離開。

兩起現場雖未發現黑熊足跡、抓痕、排遺等，但由於首位通報者描述具體，第二位通報者還近距離目擊，指認的黑熊特徵與行為極為清楚，因此認定確屬黑熊；而兩起發現地點僅相距600公尺，推測應為同一個體。

林如森表示，新竹分署為了解轄區台灣黑熊分布概況，2020年曾透過紅外線自動相機在桃園復興的比亞外地區拍攝到北台灣第一筆黑熊影像，前年又於同地點再拍攝到同一隻個體。本次通報地點已接近2000年國內調查台灣黑熊分布紀錄的北界─北宜交界的哈盆地區，顯示黑熊族群正逐漸恢復，令人欣喜。

新竹分署近年在桃園山區推動社區參與黑熊生態服務給付，目前已有巴陵、爺亨、哈凱、凱維蘭與雪霧鬧等部落族人成立巡守隊，協助執行台灣黑熊族群監測與棲地巡守；為防範人熊衝突，新竹分署提醒黑熊嗅覺靈敏，山村民眾應將廚餘或食物妥善收置、禽畜籠舍應有防護措施。山區農友與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，可洽新竹分署免費換發或申領可避免誤捕黑熊的改良式獵具。

此外，誤捕台灣黑熊，只要立即通報協助救援，即不會咎責，民眾在野外遭遇黑熊，切記不驚嚇、不打擾，儘速遠離，確保人熊和平共處。至於發現黑熊入侵或受困請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）。

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