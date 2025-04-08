苑裡房裡溪南溪橋改建 預計年底完工

房裡溪南溪橋。（資料照）

2025/04/08 16:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮南勢里與泰田里交界的苗43-1線房裡溪南溪橋，逢強降雨因通洪斷面不足洪水溢流成災，縣府辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總工程經費3230萬元，今（8）日開工動土，預計今年底完工。

縣府交通工務處表示，此工程由經濟部水利署核補助經費2580萬元，加上縣府自籌650萬元，總經費共計3230萬元。改建內容包括全長20公尺的橋梁改建（全寬8.4公尺）及244公尺引道改善，預計今年12月竣工。

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開工儀式由苗栗縣長鍾東錦、經濟部水利署主任工程司傅勝治、立委陳超明執行秘書陳君豪、議員陳品安、周玉滿、張志宇、張顧礫、徐永煌及苑裡鎮長劉育育等各界代表出席。

鍾東錦指出，南溪橋因橋梁高度未達河川治理計畫高程，加上老舊破損，無論是在橋梁強度還是耐震能力方面均不足，造成鄰近居民及農田在強降雨期間面臨溢堤淹水困擾，且影響用路人生命財產安全。相信工程完工後，將為苑裡地區帶來更安全、便利的交通環境，提升居民生活品質。

縣府辦理「房裡溪南溪橋改建應急工程」，總工程經費3230萬元，今（8）日開工動土，預計今年底完工。 （圖由縣府提供）

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