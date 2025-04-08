排水護岸老舊潰堤淹20公頃魚塭 台西鄉代盼以回饋金修繕

台西海埔新生地上月底潰堤，地方民代盼針對長年失修的護岸可用新興電廠回饋金整修。（圖由陳文求提供）

2025/04/08 15:52

〔記者李文德／雲林報導〕雲林台西鄉海埔新生地台興段上月發生排水護岸潰堤，造成近20公頃魚塭受損。由於該處護岸年久失修，地方盼得改善。台西鄉代陳文求建議，鄉內新興電廠每年回饋縣府2億元，應優先用於修繕。縣府表示，回饋金須應用在社福等方面，且縣府每年投入修護經費至少2億，將持續改善沿海設施。

3月24日清晨4點多，海埔新生地台興段一處排水護岸，疑因潮汐海水拉力，沖出長約5公尺缺口而潰堤，導致共11處放養文蛤的魚塭共有18.47公頃遭海水淹沒。當天傍晚鄉公所請開口契約廠商將缺口填補完成。

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事後不少在地漁民擔心，多處排水護岸為土堤、石礫組成，迄今大約40年未整修，護岸結構已經脆弱，希望相關單位重視並協助整建，不要讓大家再擔心「哪天潰堤再次上演」。

陳文求指出，位在台西鄉雲林離島工業區的新興電廠，占地226公頃左右，於前年4月啟用後，每年大約可供9萬戶的家庭用電，而且在設廠前承諾每年都會回饋，縣府每年大約會拿到2億元回饋金，應該要優先用在台西護岸的改善才對，對於地方而言才顯得公平，如果每次潰堤後才災後復建，對於當地都是「緩不濟急」。

縣府水利處長許宏博表示，新興電廠回饋金依照回饋辦法，用於沿海6鄉鎮的建設，所撥補的範圍涵蓋社會救助、教育、消防、警政、排水建設等，並非單一用於護堤改善，而且近6年來台西鄉當地的沿海水利設施，累積下來已投入超過13億元經費維護，包含了自籌及中央補助。水利設施修復將持續投入經費，讓修繕經費不僅侷限在2億回饋金上。

建設處表示，回饋金以不同面向處理，由財政處針對各局處的計畫進行配置，如地方有此需求，且有急需性，可提給縣府，讓效益不侷限於回饋金的兩億元。

台西海埔新生地上月底潰堤，地方民代盼針對長年失修的護岸可用新興電廠回饋金整修。（圖由陳文求提供）

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