東成電力擬在台東設置風電機組 環境部網站逾3千則留言壓倒性反對

民間業者計畫在長濱的成功建置風力發電，引發反對聲浪。（取自網站）

2025/04/08 15:53

〔記者黃明堂／台東報導〕近日東成電力股份有限公司籌備處在環境部環評開發案論壇公告「東成陸域風力發電計畫」，擬於成功鎮、長濱鄉設置風力發電機組，引發反對聲浪，環境部環評開發案論壇針對此案開發留言到7日結束，共有3444則留言，壓倒性反對。

「東成陸域風力發電計畫」是由民間業者「東成電力股份有限公司」規劃，擬於成功鎮、長濱鄉設置25部風力發電機組，依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於3月18日將開發內容上傳到環境部環評開發案論壇網站，供各界表達意見。

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開發討論時限到4月7日已經結束，網站統計顯示共有42971則點閱，留言數多數3444則，幾乎一面倒反對破壞東海岸美景，點閱數及留言數在論壇各項開發案中獨佔鰲頭。同為風力發電的澎湖「澎富風力發電計畫」點閱才1853、留言170則。

縣府表示，依規定，業者後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，才能提送中央審查召開環評會議。縣府立場是，此案因涉及景觀、生態、文化及居住品質等綜合因素，未來會請中央審查單位從嚴審慎處理，並充分聽取在地真實民意。

立委陳瑩說，此案是由民間公司規劃，設置風力發電機組計畫，「絕非中央政府的規劃，也非台東縣政府推動」，近日卻被有心人事斷章取義移花接木，導向中央與地方政府無作為。陳瑩表示，已清楚表明立場，縱使綠能有發展之需要，「但在地民意才是唯一的依歸」！該案目前已經引發這麼大的民怨反彈，論壇3千多個回應，表示居民的惶恐與不滿，開發廠商應該立即停止所有的作業。

陳瑩表示，任何開發案都必須有民意為基礎，未來一定會要求經濟部與環境部，嚴格審查該開發案是否有獲得民意支持，「沒有民意、沒有開發」。立委黃建賓表示，業者在環境部論壇上的公告已有超過4萬次點閱及數千則的留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，必須要讓中央正視此議題！

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