誠品宣傳書籍「4％的人毫無良知」引聯想 網笑：小草不喜歡這篇貼文

2020高雄市長補選民眾黨候選人吳益政（左）與時任黨主席柯文哲（右）。（資料照）

2025/04/08 16:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕誠品書店昨（7）日在官方粉絲專頁宣傳一本探討反社會人格的心理學新書《4%的人毫無良知，我該怎麼辦》，不料其中「4%」的用語引發網友聯想，回憶起2020年高雄市長補選中，民眾黨候選人吳益政僅獲約4%得票率慘敗的往事，不少人留言戲謔稱「小草又要出征誠品了」，更笑稱誠品是「側翼」。

誠品書店粉專以「4%的人毫無良知，該怎麼辦？」為心理學書籍《4％的人毫無良知，我該怎麼辦：哈佛名醫教你如何看人、怎麼自保！》進行宣傳。誠品書店在留言區介紹道，約每25人中就有1人是「反社會人格」，這些人可能表現出冷酷無情、操弄他人、毫無同理心與罪惡感等特徵，並常為了金錢、權力或地位不擇手段，「即便做了任何對不起你的事情，也不會有一絲絲的愧疚感。」

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這則貼文意外讓網友想起，民眾黨在2020年高雄市長補選慘敗的往事，目前已有7000多人按讚、817則留言。網友紛紛留言，「大罷免對抗他們」、「作者發現自己的理論在台灣得到了印證」、「在看守所外舉辦讀書會嗎」、「小草都不買書？」、「小草：誠品是側翼」、「4%仔會說他們是60%」、「雜草3秒後到達現場」、「小草不喜歡你這篇貼文」、「通通關到土城去！」、「這篇除草劑灑得蠻兇的」。

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