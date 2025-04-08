埔里賞景勝地虎頭山 邊坡整修交管未公告惹怨

南投埔里鎮虎頭山是市區制高點，可居高臨下飽覽埔里盆地美景，是當地知名賞景勝地。（記者劉濱銓攝）

2025/04/08 15:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮飛行傘與賞景勝地虎頭山，聯外道路因這兩年颱風頻仍，導致邊坡出現大面積崩坍，轄管的埔里鎮公所近期展開災修工程，惟日前清明連假仍照常施工，導致大量往來的人車遭交管阻擋無法通過，民眾直指假日施工封閉竟未提前公告，相關單位應做好配套，以免影響交通。

埔里鎮公所回應，虎頭山道路邊坡因颱風受損而進行整修，由於工期長達60天，且崩坍點不只一處，為了趕在汛期前完成，才會在清明連假也施工，對於交管造成往來民眾通行不便感到抱歉，後續會加強交管公告，若需較長時間封閉道路進行施工，也會提前告知用路人，以免影響民眾通行。

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埔里虎頭山海拔約600公尺，鄰近市區且有聯外道路直通山頂，在觀景台可居高臨下，飽覽四面環山的埔里盆地美景，不僅是遊客經常造訪的景點，也是中部地區重要的飛行傘運動勝地。

只是虎頭山聯外道路這兩年屢受颱風襲擊，導致道路上邊坡出現高50公尺、寬30公尺的大型崩塌點，沿途還有其他邊坡也有崩坍情況，公所為此已爭取經費，並於近日展開邊坡整修工程。

但有民眾表示，日前利用清明連假前往虎頭山賞景，詎料下山時竟遇到邊坡施工，導致車輛被工程人員交管攔阻無法通過，由於假日旅遊車潮多，沒過多久不論下山或上山的車輛就大排長龍，當時現場交管人員只能等施工告一段落再放行，但已對遊客造成困擾。

由於施工交管封閉措施，在上山前並未見設置對外公告，加上連假期間仍照常施工，導致遊客行程受影響，尤其接下來還有勞動節假期，以及端午連假，施工單位應明確公告工區交管時段，或採假日不施工的方式因應，才能兼顧施工進度與民眾通行權益。

南投埔里鎮虎頭山道路進行邊坡保護工程，惟假日施工交管封閉卻未提前公告，引發民怨。（記者劉濱銓攝）

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