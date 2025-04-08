為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    埔里賞景勝地虎頭山 邊坡整修交管未公告惹怨

    南投埔里鎮虎頭山是市區制高點，可居高臨下飽覽埔里盆地美景，是當地知名賞景勝地。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮虎頭山是市區制高點，可居高臨下飽覽埔里盆地美景，是當地知名賞景勝地。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/08 15:28

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮飛行傘與賞景勝地虎頭山，聯外道路因這兩年颱風頻仍，導致邊坡出現大面積崩坍，轄管的埔里鎮公所近期展開災修工程，惟日前清明連假仍照常施工，導致大量往來的人車遭交管阻擋無法通過，民眾直指假日施工封閉竟未提前公告，相關單位應做好配套，以免影響交通。

    埔里鎮公所回應，虎頭山道路邊坡因颱風受損而進行整修，由於工期長達60天，且崩坍點不只一處，為了趕在汛期前完成，才會在清明連假也施工，對於交管造成往來民眾通行不便感到抱歉，後續會加強交管公告，若需較長時間封閉道路進行施工，也會提前告知用路人，以免影響民眾通行。

    埔里虎頭山海拔約600公尺，鄰近市區且有聯外道路直通山頂，在觀景台可居高臨下，飽覽四面環山的埔里盆地美景，不僅是遊客經常造訪的景點，也是中部地區重要的飛行傘運動勝地。

    只是虎頭山聯外道路這兩年屢受颱風襲擊，導致道路上邊坡出現高50公尺、寬30公尺的大型崩塌點，沿途還有其他邊坡也有崩坍情況，公所為此已爭取經費，並於近日展開邊坡整修工程。

    但有民眾表示，日前利用清明連假前往虎頭山賞景，詎料下山時竟遇到邊坡施工，導致車輛被工程人員交管攔阻無法通過，由於假日旅遊車潮多，沒過多久不論下山或上山的車輛就大排長龍，當時現場交管人員只能等施工告一段落再放行，但已對遊客造成困擾。

    由於施工交管封閉措施，在上山前並未見設置對外公告，加上連假期間仍照常施工，導致遊客行程受影響，尤其接下來還有勞動節假期，以及端午連假，施工單位應明確公告工區交管時段，或採假日不施工的方式因應，才能兼顧施工進度與民眾通行權益。

    南投埔里鎮虎頭山道路進行邊坡保護工程，惟假日施工交管封閉卻未提前公告，引發民怨。（記者劉濱銓攝）

    南投埔里鎮虎頭山道路進行邊坡保護工程，惟假日施工交管封閉卻未提前公告，引發民怨。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播