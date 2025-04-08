嘉市小一新生4/11起報到 7校總量總制

嘉市國小114學年度一年級新生報到，將於11、12日辦理。（圖由嘉市政府提供）

2025/04/08 15:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市國小114學年度一年級新生報到，將於11、12日辦理。市府教育處表示，今年小一新生分發人數為2193人，較去年減少160餘人，今年同樣採「線上及現場報到」雙軌並行方式報到，包括嘉大附小等7校有總量管制，設籍7校學區學生，務必在指定時限內完成線上或實體登記。

教育處表示，區公所已於3月31日完成新生入學通知單的分送作業，提醒家長若未收到通知單，請主動聯繫學區學校辦理登記報到事宜。

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教育處指出，今年新生報到作業持續採用「線上及現場報到」雙軌並行方式進行，家長可依自身需求選擇適合方式辦理。收到入學通知單後，可掃描通知單上的QR Code，或登入「嘉市國小新生報到入口網」，依指示填寫資料並提交問卷，即可完成線上報到手續。

教育處鼓勵家長踴躍使用線上報到服務，不僅節省往返時間，也可降低現場等候的不便；如需現場報到，學校亦會安排專人協助，確保報到流程順暢無虞。

教育處表示，今年列為總量管制學校包含嘉大附小、興嘉、文雅、港坪、精忠、志航、興安等7校，設籍7校學區學生，務必在指定時限內完成線上或實體登記。

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