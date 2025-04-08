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    他「撞臉」土地公？ 彰市無底廟耆老說話了

    彰化市無底廟鎮南宮一尊土地公神像被傳與顏清標「撞臉」，吸引民眾觀看。 （記者湯世名攝）

    彰化市無底廟鎮南宮一尊土地公神像被傳與顏清標「撞臉」，吸引民眾觀看。 （記者湯世名攝）

    2025/04/08 15:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕好眼熟！大甲媽南下遶境進香活動如火如荼進行，有信眾今天（8日）PO出彰化市無底廟鎮南宮內的一尊土地公神像說，這尊土地公超眼熟，還以為看到了大甲鎮瀾宮董事長顏清標；顏清標與土地公「撞臉」消息傳出吸引信眾觀看，直呼「太像了，簡直一個模子印出來」。

    該名民眾說，今年走大甲媽遶境時到了彰化市某間宮廟，發現這尊土地公超眼熟，以為是鎮瀾宮董事長顏清標「好和藹」。

    在彰化市無底廟鎮南宮服務30多年的耆老說，網路所指的這尊土地公，已有200多年歷史，神尊可能是木製；他在該廟服務數十年之久，還是第一次聽到這尊土地公與顏清標相像。

    耆老說，大甲媽每年遶境彰化市區時，顏清標都會來無底廟鎮南宮；土地公是否與顏清標神似，每個人看法不同，有人認為很像，但也會有人認為不像，就看自己怎麼看待。

    無底廟總幹事許世承說，這尊土地公神像從清朝時期就有，距今已有200多年，他還是頭一回聽到土地公撞臉顏清標的消息，像不像就見仁見智；1名前來無底廟祭拜的婦人則說，乍看之下，這尊土地公還真的與顏清標非常像，整個臉部表情神韻都超級像，實在很有意思。

    網傳顏清標與彰化市無底廟鎮南宮一尊土地公神像「撞臉」，廟方認為見仁見智。（記者湯世名攝）

    網傳顏清標與彰化市無底廟鎮南宮一尊土地公神像「撞臉」，廟方認為見仁見智。（記者湯世名攝）

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