用生命感動生命 教育部辦總統教育獎徵文擴大影響力

2016年總統教育獎得主范弘昊（見圖）的生命故事，感動花蓮縣吉安鄉光華國小學生何泰然，寫下「沒有能不能，只有要不要」散文，拿下教育部徵文首獎。（資料照）

2025/04/08 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕用生命感動生命，教育部舉辦「總統教育獎徵文」，以擴大總統教育獎得主的正向影響力，花蓮縣吉安鄉光華國小學生何泰然，受到2016年總統教育獎得主范弘昊的生命故事感動，寫下「沒有能不能，只有要不要」散文，將只有一隻手的范弘昊克服困境、堅持信念，靠著獨臂成為籃球隊長，還幫美國球星柯比布萊恩設計球鞋並親手送給偶像的故事，描寫得非常生動，拿下徵文首獎。

教育部國教署組長葉信村表示，為了擴大宣導總統教育獎獲獎者的生命故事，舉辦「總統教育獎獲獎者生命故事：生命鬥士文藝賞」徵件活動，鼓勵各級學校學生，以歷屆獲獎者作為生命教育講師，撰寫文章或編製影片，從而提升總統教育獎獲獎者的社會影響力，由專家學者進行評審，選出9位得主，名單已公告於總統教育獎網站。

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另一名首獎為台中市明道高中國中部學生卓子筠的作品「太陽的女兒」，文章主角是2002年總統教育獎得主盧馬利，文章寫出她深受盧馬利原諒肇事者的大愛所感動，並想將這份感動也分享給他人。

葉信村說明，總統教育獎自民國90年設立以來，每年皆選出在逆境中仍能奮發向上、樂觀進取的優秀學生，作為社會楷模，為更深入了解歷屆獲獎者需求，教育部委託嘉義大學成立發展分組辦公室，定期實地訪視，針對學生的就學、就醫、就業及生活等各種需求進行了解，透過政府機關與民間團體的合作，提供必要的關懷與協助，教育部也成立「總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫」，盼激發學生以順境對應逆境的能力，進而激發正向生命動能。

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