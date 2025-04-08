斗南幸福巴士試營運 10/31前免費搭

維護行的正義，交通部補助雲林縣斗南鎮幸福巴士通車，即日起至10月31日試營運免費搭乘。（記者黃淑莉攝）

2025/04/08 14:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮原幸福專車4月起轉型為「103斗南幸福巴士」，即日起至10月31日試營運免費搭乘，雲林縣交通工務局指出，幸福巴士每週一、三、五、日每天有6班次固定往返，週二、四、六則提供全預約模式，非現有路線停靠點外的民眾有搭車需求都可在前1天預約搭乘。

92歲阿嬤今天出席幸福巴士通車儀式，她開心說，以前要去街上都要自己騎機車，年紀大了危險性高，現在有幸福巴士，以後她就可搭乘很開心，也比較安全。

請繼續往下閱讀...

斗南鎮長沈暉勛表示，斗南現有9條公車路線行經鎮內各里，但幾乎都行駛主要幹道，對偏遠地區的長者、行動不便者或沒有交通工具的鎮民十分不便，縣府與公所開辦幸福專車，補足原9條公車不足之處，每月約有上千人次搭乘。

今天上路的103幸福巴士則是幸福專車升級轉型，更符合民眾搭乘需求，彌補偏遠角落的運輸需求，深入鎮內公共運輸缺乏的地方，提供更便利、彈性的接駁服務，由交通部公路局補助359萬元、公所自籌約19萬元，總經費378萬多元，採用中型巴士。

嘉義區監理所長黃萬益指出，交通部為了維護行的正義推出幸福巴士服務鄉親，只要地方願意提出計畫，中央絕對會全力支持，讓長輩、孩子不管就醫、就學、採買都有公車可以搭乘。

雲林縣副縣長謝淑亞說，長久以來大眾運輸是雲林的痛，尤其雲林是超高齡社會，年輕人在外地工作，長輩要採買、看病、逛街很不方便，幸福巴士上路可以讓民眾更方便，歡迎大家多搭乘利用。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，幸福巴士搭乘都在斗南鎮公所，固定班次每週一、三、五、日行駛，經阿丹里、石龜里，去程班次上午7點10分、10點20分、下午1點10，返程上午9點、11點半、下午2點半；彈性預約班次為每週二、四、六，經新崙里、新光里，採預約2人即發車，乘車時間上午7點20分至下午3點半，預約專線05-5326788。

斗南幸福巴士通車社區長輩開心搭乘。（記者黃淑莉攝）

維護行的正義，交通部補助雲林縣斗南鎮幸福巴士通車，社區長輩開心搭乘，即日起至10月31日試營運免費搭乘。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法