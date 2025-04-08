連2年稱霸！雲林下崙國小勇奪全國11冠

下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩，並在現場演繹一段，氣勢十足。（記者李文德攝）

2025/04/08 14:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊成軍8年，幾乎年年稱霸奪冠，日前參加教育部舉辦的3項全國賽共奪11項冠軍，為學校締造連2年稱霸紀錄，全體師生同慶。

20名龍鳳獅隊學生今由口湖鄉長李龍飛、縣議員蔡岳儒、校長車達、教練吳登興及老師們的帶領下，從學校出發走到下崙福安宮酬神謝恩，感謝廟方多年的悉心照拂。學生們更在現場演繹一段，氣勢十足的演出，讓在場眾人無不驚嘆。

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吳登興表示，日前學生們參加114學年度教育部各級學校民俗體育競賽、指定盃賽中華盃及教育傳承盃共取得11項冠軍，連續2年稱霸，為學校添上一筆新紀錄。

吳登興說，龍鳳獅隊成立8年，現有20名隊員，以六年級學生為主力，每每小6生畢業後，就得再拉新一批學生練習，對於小朋友而言要從零開始學，是需要抗壓性及耐力。老一輩俗語常說「學功夫要3年4個月才能出師」，但對於學生而言，如何「速成」又能維持基本功便是著墨點。因此現在搭配科技，將學生練習畫面拍下來，逐一分解動作、教導，讓小朋友們「對症下藥」，才是關鍵。

吳登興欣慰地說，每一位小朋友的抗壓能力非常足夠，為了比賽每次練習都不喊苦，就連有名學生鄭易承雖之前因運動而肌肉拉傷，但不畏疼痛，綁起護膝也要將賽場上表現做到最好，此種精神實在可嘉。

鄭易承說，雖然肌肉拉傷，每次練習蹲馬步都會隱隱作痛，但因為主掌獅頭，如果因此放棄不比了，要重新訓練同學上場，可能會影響表現，為了學校榮譽寧願忍痛咬牙，將動作做到最好。

車達表示，民俗體育傳承是條艱辛的道路，有賴家長、公所、議員等人的鼎力相助，加上福安宮管理委員會的贊助，才讓學校龍鳳獅隊成績年年締造佳績。

下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩。（記者李文德攝）

下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩。（記者李文德攝）

下崙國小龍鳳獅隊到福安宮酬神謝恩，並在現場演繹一段，氣勢十足。（記者李文德攝）

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