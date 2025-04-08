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    裕毛屋輸入日本油品 連2週遭爆檢出致癌污染物超標

    裕毛屋輸入產地為日本的葡萄籽油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。（圖由食藥署提供）

    裕毛屋輸入產地為日本的葡萄籽油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。（圖由食藥署提供）

    2025/04/08 14:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（8日）公布最新一波邊境查驗不合格名單，國內知名業者裕毛屋繼上週從日本輸入的米油，被檢出有致癌疑慮的縮水甘油脂肪酸酯超標後，從日本輸入的葡萄籽油也一樣檢出縮水甘油脂肪酸酯超標，因此針對該廠商輸入相關產品調整為逐批查驗。

    食藥署副署長林金富表示，裕毛屋企業股份有限公司輸入產地為日本的葡萄籽油，被檢出每公斤含縮水甘油脂肪酸酯1578微克，超出「食品中污染物質及毒素衛生標準」訂定於市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂中，縮水甘油／環氧丙醇限量為每公斤1000微克的標準，因此這批葡萄籽油共10.66公斤須在邊境退運或銷毀。

    林金富指出，經檢視裕毛屋企業股份有限公司近半年內輸入同產地同號列產品共計2批不合格，因此在邊境將由加強抽批查驗調整為逐批查驗，也就是100%檢驗縮水甘油脂肪酸酯合格後才可以輸入。

    另外，富山國際貿易股份有限公司輸入產地為日本的羊栖菜，則被檢出含有重金屬無機砷每公斤62.6毫克，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中無機砷於藻類限量為每公斤1毫克的規定，全數2.88公斤須在邊境退運或銷毀。

    大鬍子有限公司輸入產地為日本的水雲，也被檢出重金屬無機砷每公斤2.8毫克，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中無機砷於藻類限量為每公斤1毫克的規定，全數1公斤須在邊境退運或銷毀。。

    這2家公司輸入相關產品在邊境均由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

    富山國際貿易輸入產地為日本的羊栖菜，被檢出重金屬無機砷超標。（圖由食藥署提供）

    富山國際貿易輸入產地為日本的羊栖菜，被檢出重金屬無機砷超標。（圖由食藥署提供）

    大鬍子有限公司輸入產地為日本的水雲，被檢出重金屬無機砷超標。（圖由食藥署提供）

    大鬍子有限公司輸入產地為日本的水雲，被檢出重金屬無機砷超標。（圖由食藥署提供）

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