竹縣府補助農保自付額 8436名老農受惠

新竹縣去年有8436名年長老農民獲得縣府補助每個月農保的自付額，最近剛匯入他們的帳戶。（記者黃美珠攝）

2025/04/08 14:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕照顧有投保農保的老農，新竹縣政府幫符合資格且年過65歲（原住民55歲）的8436名老農農保戶，買單他們每月78元的自付額，去年1到12月的補助款最近剛匯入受惠老農的帳戶，總共739萬多。

縣府農業處長傅琦媺說，這個「65歲以上老年農民（原住民滿55歲以上）農保保費自付額補助案」，又名「老農安心紅包」，是縣府持續推動「農民健康保險、農民職災保險、農業保險以及農民退休儲金」4大福利措施之一的農民健保部分，全縣有投保農保的農友共1萬8600人，當中8436人符合被補助的資格。

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她說，農業部從2023年2月10日起，把農保月投保金額從1萬200元調高為2萬400元，所增加的農保保險費由政府負擔，但農民每月還需自付78元。

縣府為照顧新竹縣的老年農民，只要是2005年7月31日以前設籍新竹縣，年滿65歲以上且符合老年農民福利津貼暫行條例第3條第1項發放資格的條件，或年滿55歲以上原住民鄉親，就由縣府補助繳付前述農保的自付額，讓老農們可以再減輕因為保險所生的經濟負擔。

傅琦媺說，今年3月31日發放去年全年的保費補助款，符合資格的老農共有8436人，但有人或因往生、或有其他補助來源，以致並非每個人都是全年度獲得補助，所以實際共發出739萬5863元。

她說，縣府將持續爭取增加農民福利、保障農民權益的各項政策，但也提醒農保被保險人，戶籍請勿任意遷移，自有農地要保有0.1公頃以上，農地還要有實際從事農業生產工作，農保資格和權益才不會被取消。

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