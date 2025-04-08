台南母親節大餐又來了！ 「鳳梨好筍雞饗宴」開放預訂

結合產業文化活動，龍崎區農會與公所合作，再度推出「鳳梨好筍雞饗宴」，邀請3位知名的總舖師聯手辦桌。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/08 14:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南全年度第一個旗艦型的產業文化活動「鳳梨好筍季」即將登場，台南龍崎區農會與公所合作，取材在地特色的跑山雞，再度推出「鳳梨好筍雞饗宴」，席開200桌，5月3日舉行，也被稱為「母親節大餐」，今起開放預訂。

配合鳳梨好筍季龍崎場活動，農會再度舉辦第3屆的土雞節，與公所共同推出豐盛的料理饗宴，美味行銷地方特色產業，一樣邀請有「金牌總舖師」之稱的盧正治，以及遠近馳名的主廚李榮東、黃永順等3人聯手辦桌。

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龍崎區農會今天舉辦宣傳活動，並公布鳳梨好筍雞饗宴的菜色，3名總舖師也各自端出整桌料理，熱鬧造勢，議員吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇等也到場，為產業代言，協助行銷。

龍崎區農會總幹事林韋如表示，鳳梨好筍雞饗宴包含水果與甜品，共10道料理，由名師掌廚，運用在地優質食材，色、香、味俱全的經典菜色，每桌僅需6600元，數量有限，訂完為止。

林韋如說，今年產業文化活動的主題為「蛇宓旺龍萊、竹你炭大崎」，5月3日下午在當地知名的文衡殿登場，展開一系列的節目，傍晚舉行鳳梨好筍雞喜宴，以美食推廣地方特色。

林韋如提到，當天產業文化活動的內容，包含青農市集，竹筍、竹編與竹炭等產品展示，還有手作工藝，以及闖關遊戲兌換鳳梨剉冰，加上集點摸彩等，相當豐富。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖指出，轄內產銷班員運用轄內陡峭的白堊土地形特性，飼養出古早雞、黑羽土雞等優質放山雞，由於運動量大，肉質Q彈鮮美，深受歡迎，已建立市場口碑。

活動當天，農會也取材推出豆乳雞、藥膳雞、甕仔雞等料理的展示，並有親子體驗的製作方式，透過品嚐，推廣在地特色。

董啟聖強調，鳳梨好筍雞饗宴的水產料理中，礙於成本，原以鱸魚為食材，但3位總舖師卻全力相挺，都升級規格，改採石斑，讓菜色檔次更提高。

龍崎區長陳新澈認為，今年鳳梨好筍雞饗宴的料理，若在一般餐廳，每桌售價可到近萬元，但只要6600元，CP值很高，值得推薦，尤其活動時間接近母親節，更適合闔家參與。

結合產業文化活動，龍崎區農會與公所合作，再度推出「鳳梨好筍雞饗宴」，邀請3位知名的總舖師聯手辦桌。（記者吳俊鋒攝）

結合產業文化活動，龍崎區農會與公所合作，再度推出「鳳梨好筍雞饗宴」，邀請3位知名的總舖師聯手辦桌。（記者吳俊鋒攝）

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