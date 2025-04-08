2024北美來台客突破疫前 歐洲恢復疫前9成

2025年3月觀光署以「舞動台灣」為題，邀請美國3位舞蹈網紅來台，於圓山大飯店外拍攝影片。（觀光署提供）

2025/04/08 13:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕2024年北美來台旅客表現亮眼，美國及加拿大76萬3401人次，正式突破疫前，成為來台第四大客源市場；歐洲（歐陸與英國）34萬9981人次，恢復疫前9成。

美國是疫情解封較早的國家，加上2024年來台航班航點復飛情況較佳，包含華航、長榮、星宇、達美及聯合等多家航空公司持續增加直飛台北班次並拓增航點，北美地區已有9個直航台灣的城市，每週直飛班次至少160班。歐洲主要國家亦陸續擴增航線航點，每週直飛班次約40班。

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航班熱度不但反映市場需求，也帶動實際人流。據觀光署資料，2024年北美全年來台旅客較前一年成長超過22％，歐洲市場較前一年成長超過17％。

為強化海外佈局，觀光署2024年於加拿大溫哥華、法國巴黎設立台灣觀光服務分處（TTIC），擴大宣傳並帶動來台人潮，並將去年新推出的台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」，於歐美紐約時報廣場、巴黎及倫敦地鐵等知名地標刊登廣告，另透過高流量媒體平台，例如CNN、BBC及Neflix等放送觀光品牌3.0宣傳影片，強化台灣觀光品牌形象，國際市場反映良好。

觀光署表示，配合歐美航線航點持續增加，觀光署持續積極與航空公司策略聯盟，2025年預計在荷蘭阿姆斯特丹、美國西雅圖增設TTIC，擴大吸引歐美旅客來台並提升服務能量。

此外，呼應歐美旅客喜愛戶外活動、文化、美食等主題，觀光署邀請美國公共電視「Joseph Rosendo’s Steppin’Out」和「行腳天下Bare Feet」等節目來台拍攝旅遊特輯，並與知名網紅合作曝光台灣，例如「2025英國網紅年會」於2月份首度登台舉辦，掀起台灣旅遊新熱潮，未來亦將結合國際級活動，如9月世界賞鳥博覽會、10月環法自行車挑戰賽－明潭站等，廣邀歐美旅客來台深度體驗主題旅遊，並持續透過線上、線下多元管道行銷露出台灣。

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