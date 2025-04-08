苗縣公私部門提供164個工讀及實習機會 提供學子職涯歷練

苗栗縣政府今舉辦「今年公私部門職場工讀/實習計畫」記者會，由縣長鍾東錦（中）及苗栗縣工業會理事長黃清譽（右）等人，宣布計畫正式啟動。（記者張勳騰攝）

2025/04/08 13:33

〔記者張勳騰／苗栗報導〕暑假即將到來，許多大專青年學生積極規劃工讀與實習機會。苗栗縣政府今（8）日舉辦「今年公私部門職場工讀/實習計畫」記者會，宣布計畫正式啟動，今年首度納入農漁會及商業會，共提供164個工讀及實習名額，其中公部門提供114個，即日起受理報名，縣長鍾東錦呼籲符合資格者能把握工讀機會，累積職涯歷練。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中說明，縣府與苗栗縣工業會等單位合作，今年共釋出164個工讀/實習名額，其中公部門提供114個，招收設籍苗栗並就讀國內各大專院校具有正式學籍之青年學生「不含僑外生、應屆畢業生（包括高中、職三年級升大學）、五專前三年以下學生、進修部（夜間、假日、暑期班）、延畢、研究所及空中大學學生」。

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私部門由企業協助提供50個名額，開放設籍苗栗或就讀於苗栗縣之高中職、大專院校及研究所，年齡18至29歲之青年報名參與。工讀薪資依月薪28590元為基準，或依實習單位規定辦理。

王浩中表示，過去由公部門主導的工讀計畫深獲學生好評，今年擴大民間參與，整合企業、農漁會與商業會等基層組織資源，展現縣府積極推動產官學合作。公部門即日起到5月2日採郵寄報名，私部門即日起到6月底採網路報名。

今年有31家廠商及11個鄉鎮公所加入，並首度納入農漁會及商業會；鍾東錦更喊話希望三灣及南庄鄉的公部門也能加入，讓偏鄉學子能就近工讀，為未來就業及返鄉服務奠定基礎。

鍾東錦強調，這項計畫不僅是工讀與實習的機會，更是一段學習、成長、探索未來的旅程。期盼青年們把握難得機會，全力以赴，在暑假期間豐富自己、將所學回饋家鄉，也為未來職涯發展奠定良好基礎。相關訊息可上網站查詢。

苗栗縣政府今舉辦「今年公私部門職場工讀/實習計畫」記者會，由縣長鍾東錦（中）及苗栗縣工業會理事長黃清譽（右）等人，宣布計畫正式啟動。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今舉辦「今年公私部門職場工讀/實習計畫」記者會，宣布計畫正式啟動，今年縣府積極推動產官學合作，呼籲符資格的學子加入職涯歷練。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中說明今年公私部門工讀及實習計畫內容。（記者張勳騰攝）

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